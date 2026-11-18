Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Theo đó, PNJ quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ với ông Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời, bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân - Quản lý - Chuyển đổi kinh doanh tại PNJ vào chức danh trên và quyết định có hiệu lực từ ngày 17/11.

Cũng liên quan đến nhân sự, PNJ đã công bố HĐQT đã thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải khỏi vị trí Giám đốc cao cấp – Tài chính nhiệm kỳ 2025–2028, có hiệu lực từ ngày 17/11/2026.

Ông Hải đã nộp đơn từ nhiệm vào ngày 5/11 vì lý do cá nhân. Đồng thời, ông Hải cũng sẽ thôi giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH MTV Thời trang CAO, công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, có hiệu lực cùng ngày.

Trước đó, ĐHCĐ bất thường đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Kiên sẽ tiếp tục giữ chức Giám đốc cấp cao Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động. Hiện, ông Kiên đang sở hữu 418.466 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn điều lệ tại PNJ.

Bên cạnh đó, HĐQT PNJ cũng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức và chủ trương tổ chức lại lao động. Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Sơ đồ tổ chức mới sẽ được áp dụng từ ngày 10/10/2026.

Sau thay đổi này, HĐQT PNJ đã giảm từ 9 xuống 8 thành viên gồm: Chủ tịch HĐQT bà Cao Thị Ngọc Dung, 2 Phó Chủ tịch (ông Lê Trí Thông và bà Trần Phương Ngọc Thảo), 2 thành viên (bà Đặng Thị Lài và ông Phan Quốc Công), và 3 thành viên độc lập (ông Nguyễn Tuấn Hải, bà Tiêu Yến Trinh và ông Mai Hữu Tín).

Cũng tại ĐHCĐ bất thường, cổ đông PNJ đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2026 thành khoản lỗ ròng (bao gồm dự phòng) 6.271 tỷ đồng, dựa trên giả định chi phí dự phòng mua lại trong tương lai là 7.071 tỷ đồng. Nếu loại trừ dự phòng, lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 801 tỷ đồng.

Trên thị trường, từ ngày 2/7 đến ngày 17/11, cổ phiếu PNJ đã giảm từ 63.100 đồng, xuống 14.400 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 17/11), tương ứng giảm hơn 77%.

Tính đến cuối quý 3/2026, tổng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn của PNJ giảm mạnh xuống 1,3 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2026 từ 4,0 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2/2026 do thanh toán mua lại sản phẩm.

Tổng giá gốc hàng tồn kho của PNJ đạt 18,9 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2026, tăng từ 16,6 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2/2026 do hoạt động mua lại sản phẩm. Theo PNJ, tỷ trọng kim cương trong hàng tồn kho tăng lên 52% vào cuối quý 3/2026 (so với 41% vào cuối quý 2/2026).

Cũng tính đến cuối quý 3/2026, vay ngắn hạn đạt 4.321 tỷ đồng (so với 3.989 tỷ đồng vào cuối quý 2/2026). Trong đó, 3.437 tỷ đồng (80%) được thế chấp bằng hàng tồn kho và/hoặc tài sản cố định, trong khi 884 tỷ đồng (20%) là vay tín chấp. PNJ cũng có thêm các khoản vay tín chấp mới gồm 700 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT và 4 tỷ đồng từ các cá nhân khác.

Tổng số nhân viên giảm 13% so với cùng kỳ quý trước xuống 7.123 người vào cuối quý 3/2026 từ 8.173 người vào cuối quý 2/2026.