Sơ đồ giá cổ phiếu ACB trên TradingView.

Theo đó, tính đến ngày 11/11/2026, quỹ Principal Global Investors, LLC không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của ACB và đưa số cổ phiếu sở hữu về 0.

Trước đó, tại danh sách công bố ngày 12/06/2026, tổ chức này sở hữu gần 51,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,002% vốn điều lệ Ngân hàng. Còn phần sở hữu của người có liên quan không được ghi nhận.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên 12/06 ghi nhận gần 62,01 triệu cổ phiếu ACB được giao dịch, giá trị gần 1.669 tỷ đồng - trong đó, có 61,17 triệu cổ phiếu được giao dịch khớp lệnh và 0,84 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận.

Về kết quả kinh doanh, ACB đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) đạt 27,9 nghìn tỷ đồng (1,1 tỷ USD; +9,2% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 16,6 nghìn tỷ đồng (639 triệu USD; +3,4% so với cùng kỳ năm trước), cùng hoàn thành 74% dự báo cả năm của Chứng khoán Vietcap (VCSC).

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 đã hoàn thành 74% kế hoạch cả năm của ngân hàng là 22.338 tỷ đồng (+14,0% so với cùng kỳ năm trước), tương ứng lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 5,9 nghìn tỷ đồng (+9,5% so với cùng kỳ quý trước; +9,2% so với cùng kỳ năm trước).

Do đó, kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 của ACB nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của VCSC, với diễn biến khả quan trên các chỉ tiêu chính. Qua đó, VCSC nhận thấy sẽ không có điều chỉnh đáng kể đối với dự báo lợi nhuận của VCSC dù vẫn cần thêm đánh giá chi tiết.

Chốt phiên ngày 17/11, giá cổ phiếu ACB giảm 0,49% về mốc 20.350 đồng/cổ phiếu.