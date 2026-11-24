Morocco có thể thay Senegal để trở thành nhà vô địch CAN Cup. Ảnh: Reuters.

Ngày mai, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ công bố phán quyết về vụ tranh chấp ngôi vô địch Cúp Châu Phi (CAN Cup) kể từ trận chung kết hôm 18/1. Theo MARCA, kết quả được dự báo tiếp tục có lợi cho đội tuyển Morocco, trùng khớp với nhận định của giới chức Liên đoàn Bóng đá Morocco. Dù kết luận ra sao, vụ việc vẫn sẽ gây nhiều tranh cãi.

Vào giữa tháng 3/2026, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã tước danh hiệu của Senegal để trao cho Morocco.

Trước đó, hôm 18/1, Senegal thắng Morocco trong trận chung kết với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công trong hiệp phụ của Pape Gueye. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Morocco đã gửi đơn khiếu nại, cáo buộc các cầu thủ bên phía "Sư tử Teranga" trước đó đã rời sân bỏ dở trận đấu vì cho rằng công tác trọng tài gây bất lợi cho họ.

"Nếu, vì bất kỳ lý do gì, một đội từ chối thi đấu hoặc rời sân trước khi kết thúc thời gian quy định mà không có sự cho phép của trọng tài, đội đó sẽ bị xử thua và loại khỏi giải", Điều 82 của CAN quy định. Theo đó, Morocco mặc nhiên được xử thắng 3-0.

Phía Senegal lập tức gửi giải trình để bảo vệ danh hiệu và kháng cáo lên CAS. Liên đoàn nước này tuyên bố án phạt là "bất công, chưa từng có tiền lệ và không thể chấp nhận", đồng thời mang huy chương diễu hành nhằm khẳng định tư cách nhà vô địch.

Trong những tháng qua, CAS đã xem xét hồ sơ vụ việc. Tuy nhiên, dựa trên khung pháp lý của giải đấu, Morocco sẽ trở thành nhà vô địch.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.