Trước đối thủ sa sút phong độ, đội chủ nhà sớm làm chủ thế trận và mở tỷ số ở phút 20 nhờ công của Payanat Thodsanid. Sang hiệp hai, Kanchanaburi Power tiếp tục duy trì sức ép. Phút 71, ngoại binh John Baggio nhân đôi cách biệt trước khi Apichart Denman ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 81.

Kết quả đánh dấu màn tái xuất suôn sẻ của HLV Park Hang-seo trên băng ghế chỉ đạo. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận vì tranh cãi với cổ động viên Pattaya United hôm 1/11. Trong thời gian ông vắng mặt, đội bóng vẫn giữ vững phong độ khi thắng Songkhla 3-0 và hòa đội đầu bảng Khon Kaen United 2-2.

Sau 13 vòng đấu, Kanchanaburi Power đang là đội thua ít nhất giải với chỉ 1 thất bại, bên cạnh 6 chiến thắng và 6 trận hòa. Hàng công của họ cũng thể hiện hiệu suất ấn tượng khi ghi tới 26 bàn thắng.

Với 24 điểm trong tay, đoàn quân của HLV Park tạm chiếm vị trí thứ hai, kém ngôi đầu của Khon Kaen United 5 điểm và tạo khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau là Nongbua Pitchaya nhưng đá nhiều hơn một trận.

Theo thể thức Thai League 2, hai đội dẫn đầu sẽ giành vé thăng hạng trực tiếp lên Thai League 1. Các đội xếp từ hạng 3 đến hạng 6 sẽ đá play-off tranh suất còn lại. Dù mùa giải vẫn còn dài, dấu ấn chiến thuật của cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam đang giúp Kanchanaburi Power nắm lợi thế trong cuộc đua thăng hạng.