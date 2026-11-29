Mất ngôi sao, thiếu lớp kế cận đủ tầm

Trong giai đoạn còn thống trị V.League, sức mạnh của Hà Nội không chỉ đến từ những ngoại binh chất lượng mà còn nằm ở dàn nội binh vượt trội. Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Đức Huy hay Văn Kiên… từng tạo nên bộ khung giàu sức cạnh tranh. Họ không đơn thuần là những cầu thủ giỏi mà còn là nhân tố định hình bản sắc, giúp đội bóng duy trì khả năng kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi.

Tuy nhiên, qua từng mùa giải, Hà Nội lần lượt chứng kiến những gương mặt quan trọng ra đi. Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng và Việt Anh là những tổn thất đáng kể. Đội bóng không giữ được một số ngôi sao ở giai đoạn sung sức nhất, trong khi những phương án thay thế chưa đạt đến trình độ tương đương.

Vấn đề nằm ở chất lượng nội binh. Hà Nội vẫn có những cầu thủ đáng chú ý, nhưng khoảng cách giữa nhóm trụ cột và lớp kế cận chưa được thu hẹp. Những gương mặt trẻ như Văn Trường, Văn Tùng hay các cầu thủ mới được trao cơ hội cần thời gian trưởng thành. Trong khi đó, những nhân tố từng làm nên thành công như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh phải gánh vác trách nhiệm lớn trong bối cảnh tuổi tác và phong độ không còn ở đỉnh cao.

Mua sắm nhiều nhưng chưa giải quyết đúng điểm yếu

Một nghịch lý khác là Hà Nội vẫn tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng hiệu quả đầu tư chưa tương xứng. Đội bóng từng có lợi thế nhờ khả năng tuyển chọn nội binh tốt, kết hợp với ngoại binh phù hợp. Hiện nay, những bản hợp đồng mới chưa tạo được sự khác biệt đủ lớn.

Một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch cần những nội binh có khả năng tạo đột biến, duy trì cường độ thi đấu và làm chủ các thời điểm quyết định. Khi chất lượng cầu thủ nội không còn vượt trội, Hà Nội cũng mất đi lợi thế vốn có trước các đối thủ.

Thực tế, sau mùa giải 2025-2026, đội bóng tiếp tục chia tay ba ngoại binh Daniel Passira, Adriel Silva và Luiz Fernando. Đây là dấu hiệu cho thấy công tác tuyển chọn nhân sự vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. Đội hình có thể liên tục được bổ sung, nhưng nếu không xây dựng được bộ khung ổn định, hiệu quả đầu tư sẽ khó được duy trì.

Ghế HLV trưởng liên tục thay, đội bóng khó định hình bản sắc

Nếu phải tìm một nguyên nhân nổi bật khiến Hà Nội đánh mất sự ổn định, đó chính là những biến động liên tục trên băng ghế huấn luyện.

Kể từ khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm năm 2021, Hà Nội trải qua hàng loạt đời HLV, từ Hoàng Văn Phúc, Park Choong-kyun, Chun Jae-ho, Bozidar Bandovic, Đinh Thế Nam, Daiki Iwamasa, Lê Đức Tuấn, Makoto Teguramori đến Harry Kewell. Theo thống kê, đến tháng 9/2025, đội bóng của bầu Hiển đã có 10 lần thay HLV trong vòng năm năm.

Mỗi HLV có triết lý bóng đá, cách tổ chức chiến thuật và phương pháp quản trị phòng thay đồ khác nhau. Khi một nhà cầm quân chưa có đủ thời gian xây dựng hệ thống đã phải rời đi, người kế nhiệm lại bắt đầu một quá trình tái thiết khác.

Hệ quả là cầu thủ khó duy trì sự thích nghi, đội bóng thiếu tính kế thừa và bản sắc chiến thuật không được định hình rõ ràng. Đáng chú ý, Daiki Iwamasa từng giúp Hà Nội cải thiện đáng kể phong độ, giành vị trí thứ ba V-League và á quân Cúp Quốc gia mùa 2023-2024, nhưng vẫn phải ra đi.

Mùa giải 2026-2027, dưới thời Harry Kewell, Hà Nội tiếp tục thể hiện hai bộ mặt trái ngược: có thể đánh bại những đối thủ mạnh như Công an Hà Nội, Ninh Bình nhưng lại mất điểm trước SLNA, Đà Nẵng hay HAGL. Điều đó cho thấy vấn đề ổn định chưa được giải quyết triệt để.

Hà Nội không thiếu tiền, cũng không thiếu truyền thống và khát vọng. Nhưng bóng đá hiện đại không thể chỉ dựa vào tiềm lực tài chính hay những quyết định mua sắm tức thời. Điều đội bóng của bầu Hiển cần lúc này là một chiến lược dài hạn: giữ chân những trụ cột quan trọng, nâng chất lượng đào tạo và tuyển chọn nội binh, đồng thời xây dựng bộ khung đủ sức cạnh tranh trong nhiều mùa giải.

Quan trọng hơn, ban lãnh đạo cần kiên định với lựa chọn HLV trưởng, trao cho nhà cầm quân đủ thời gian và quyền hạn để xây dựng lối chơi. Thay HLV có thể tạo ra hiệu ứng tức thời, nhưng không thể thay thế một chiến lược phát triển nhất quán.

Bầu Hiển từ lâu đã trao quyền chỉ đạo đội bóng lại cho con trai, doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang. Nhưng mỗi lần đội bóng này gặp khó khăn, người ta lại chờ đợi sự xuất hiện của ông Hiển. Có vẻ như cái bóng của bầu Hiển vẫn còn quá lớn, và Hà Nội sẽ cần thêm thời gian để hoàn tất một cuộc chuyển giao lớn.