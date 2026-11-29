Một trận đấu chung kết nam trong ngày bế mạc.

Theo đó, Đoàn Thể thao Thanh Hóa xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Giải Nhì toàn đoàn thuộc về Đoàn Thể thao Công an nhân dân với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng. Giải Ba toàn đoàn thuộc về Đoàn Thể thao Pencak Silat TP. Hồ Chí Minh với 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên.

Môn Pencak Silat tại Đại hội năm nay thu hút sự tham gia của các đoàn thể thao đến từ 21 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước, tranh tài ở 23 nội dung đối kháng và biểu diễn quyền. Với chất lượng chuyên môn cao cùng sự cạnh tranh quyết liệt ở từng hạng cân và bài biểu diễn, giải đấu khép lại với nhiều kết quả đáng ghi nhận cho các đoàn tham dự.

Ban Tổ chức trao cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị.