Sự việc xảy ra ngày 27/11, sau trận Los Angeles Lakers thua San Antonio Spurs với tỷ số 96-99 tại giải NBA Cup. Khi rời sân, Luka Doncic ném chiếc băng cổ tay về phía khán đài để tặng người hâm mộ như thói quen thường thấy sau các trận đấu.

Theo tường thuật của hãng tin Reuters, Doncic nghe thấy một nữ khán giả nói rằng cô không muốn nhận món quà. Cầu thủ người Slovenia sau đó quay lại để lấy chiếc băng cổ tay. Một người đàn ông đứng gần đó đưa lại món đồ nhưng bất ngờ dùng tay đẩy vào vai trái của anh.

Sự cố Luka Doncic một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề an toàn của các vận động viên khi tiếp xúc gần với khán giả. Ảnh: ABC News

Tình huống nhanh chóng trở nên căng thẳng. Nhân viên an ninh tại nhà thi đấu cùng Jarred Vanderbilt, đồng đội của Doncic ở Lakers, lập tức tiến đến can thiệp. Người đàn ông có hành động xô đẩy bị yêu cầu rời khỏi khu vực khán đài.

Chia sẻ với phóng viên sau trận, Doncic cho biết anh thường tặng băng cổ tay cho khán giả sau gần như mọi trận đấu. Khi nghe có người không muốn nhận, anh quay lại lấy món đồ và sau đó trao cho một người khác. Cầu thủ không mô tả sự việc như một vụ va chạm nghiêm trọng, nhưng đoạn video ghi lại tình huống đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong trận đấu này, Doncic ghi 31 điểm, có tám pha kiến tạo và sáu lần bắt bóng bật bảng. Dù vậy, Lakers vẫn để thua sát nút trước Spurs sau khi đánh mất lợi thế trong hiệp đấu thứ ba. Kết quả này cũng khiến đội bóng Los Angeles bị loại khỏi cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo của NBA Cup.

Ảnh bên trái cho thấy cầu thủ bóng rổ Luka Doncic trong bộ đồng phục của Lakers bước ra khỏi sân giữa người hâm mộ và giới truyền thông. Ảnh bên phải là một người hâm mộ nắm lấy cánh tay của Luka Dončić khi anh ấy bước ra khỏi sân sau trận đấu, xung quanh là lực lượng an ninh và những người chứng kiến ​​lo lắng. Ảnh: NY Post Sports

Theo hãng tin AP, giải NBA thường xem xét những sự cố xảy ra giữa khán giả và cầu thủ. Tuy nhiên, tại thời điểm đưa tin ngày 28/11, chưa có thông báo cho thấy giải đấu đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ việc.

Sự cố một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề an toàn của các vận động viên khi tiếp xúc gần với khán giả. Dù những hành động tặng áo, băng cổ tay hay vật lưu niệm sau trận đấu thường tạo nên khoảnh khắc thân thiện, sự việc của Doncic cho thấy những tình huống bất ngờ vẫn có thể xảy ra ngay sát sân thi đấu.