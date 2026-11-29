Trận thi tháng đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 27 gồm bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Phạm Việt Hưng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai), Nguyễn Trung Thực (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Đặng Minh Đức (THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hóa) và Nguyễn Hải Lâm (THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Trung Thực tạo được cách biệt điểm số với những người cùng chơi, khi đạt 75 điểm. Việt Hưng và Hải Lâm 45 điểm, Minh Đức 40 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh Nghệ An tiếp tục gia tăng khoảng cách khi nhanh chóng giải mã thành công ẩn số với 8 chữ cái.

Cụ thể, hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Một cửa hàng ban đầu có 3.500 quyển vở. Trong tuần đầu, cửa hàng bán được 625 quyển; tuần thứ hai bán được gấp đôi tuần đầu. Sau đó, cửa hàng nhập thêm 360 quyển. Hỏi hiện tại, cửa hàng có bao nhiêu quyển vở?. Bốn thí sinh cùng ghi điểm 1985.

Ô hình ảnh đầu tiên lật mở, Trung Thực nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật là “Xuân Diệu”. Cậu cho biết đã dựa trên dữ liệu câu thơ và năm 1985 là năm mất của nhà thơ Xuân Diệu.

Trung Thực nhanh chóng giải ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc mang đến cơ hội gia tăng điểm số đáng kể cho 3 thành viên trong đoàn leo núi. Cụ thể, Trung Thực có thêm 90 điểm, Minh Đức 80 điểm, Việt Hưng 50 điểm.

Bốn thí sinh bước vào phần thi cuối cùng với vị trí: Trung Thực 235 điểm, Minh Đức 130 điểm, Việt Hưng 105 điểm, Hải Lâm 55 điểm.

Nam sinh Nghệ An có phần thi về đích hoàn hảo.

Phần thi Về đích, Trung Thực lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Cậu đã có phần thi hoàn hảo để về vị trí với 315 điểm. Ngoài ra, cậu còn ghi thêm điểm từ lượt thi của thí sinh khác.

Cũng ở phần thi nước rút này, Hải Lâm đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng ở tốp sau. Việt Hưng và Minh Đức đáng tiếc để trừ điểm.

Trung Thực giành vòng nguyệt quế trận tháng 1 quý I Olympia 27

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Trung Thực (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) toàn thắng với tổng điểm 325, giành vòng nguyệt quế trận tháng đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia 27. Trung Thực cũng là người đầu tiên ghi danh trận quý I Olympia 27.

Nguyễn Hải Lâm (THPT Quốc Oai, Hà Nội) về nhì với 135 điểm. Cùng về thứ ba, Nguyễn Phạm Việt Hưng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) 75 điểm và Đặng Minh Đức (THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hóa) 95 điểm.

Trước đó, trận thi tuần, Nguyễn Trung Thực cũng đã ghi dấu ấn với chiến thắng thuyết phục. Từ vị trí thứ hai sau phần thi Khởi động, cậu đã chinh phục thành công ẩn số chướng ngại vật, bứt tốc và cán đích thuyết phục để giành chiến thắng với tổng điểm 340.