Tâm điểm của ngày thi đấu là 27 trận chung kết nam, nữ của môn boxing tại nhà thi đấu Quân khu 7. Các võ sĩ Quân đội đã thi đấu tự tin, quyết liệt, đạt được nhiều điểm số quyết định trước đối thủ. Kết quả, đoàn thể thao Quân đội giành 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc ở các nội dung chung kết đối kháng nam, cùng 3 huy chương bạc ở nội dung chung kết đối kháng nữ.

Võ sĩ đoàn thể thao Quân đội (áo xanh) thi đấu đầy quyết tâm trong trận chung kết.

Tại môn bắn súng, các vận động viên đoàn thể thao Quân đội thi đấu thành công ở nội dung súng trường nằm nữ, giành 1 huy chương vàng cá nhân (vận động viên Nguyễn Huyền Trang), 1 huy chương vàng đồng đội, cùng 1 huy chương đồng cá nhân. Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Quang Linh xuất sắc mang về tấm huy chương vàng hạng cân 45kg nam môn pencak silat cho đoàn Quân đội.

Cổ động viên cổ vũ nồng nhiệt cho các võ sĩ ở nội dung chung kết môn boxing.

Môn xe đạp đường trường đã diễn ra nội dung thi đấu cuối cùng là xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam cự ly 162km tại xã Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh). Sau gần 4 giờ tranh tài quyết liệt, tay đua Trần Trọng Phúc (đoàn Đồng Nai) xuất sắc giành chiến thắng với thành tích 3 giờ 57 phút 1 giây, đạt tốc độ trung bình 41,01 km/giờ. Đoàn An Giang về nhất nội dung đồng đội, qua đó khẳng định vị thế, xếp nhất toàn đoàn môn xe đạp với tổng cộng với 10 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (đoàn thể thao Quân đội) giành huy chương bạc ở nội dung thi đấu cuối cùng.

Trong nội dung cuối cùng của xe đạp, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (đoàn thể thao Quân đội) đã thi đấu đầy quyết tâm nhưng lỡ tấm huy chương vàng khi cán đích sau người về nhất đúng 1 giây, giành huy chương bạc. Tại đại hội này, Xuân Lộc đã thi đấu rất xuất sắc, góp công lớn vào thành tích của toàn đoàn Quân đội ở môn xe đạp (3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng).

Môn bóng chuyền trong nhà đang diễn ra sôi nổi.

Tại môn điền kinh, ngày thi đấu đã diễn ra các nội dung chung kết đi bộ 20km nam, nữ, nhảy sào nam, ném búa nam, nữ… với sự lên ngôi của những tên tuổi quen thuộc. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thành Ngưng (đoàn Đà Nẵng) giành huy chương vàng đi bộ 20km nam, vận động viên Thái Thị Kim Ngân (đoàn Đắk Lắk) vượt qua chính kỷ lục gia Nguyễn Thị Thanh Phúc để giành huy chương vàng đi bộ 20km nữ, vận động viên Nguyễn Văn Huệ (Hải Phòng) chinh phục mức xà 4,6m giành huy chương vàng nhảy sào nam.

Các vận động viên tranh tài nội dung đi bộ 20km nam.

Ở nội dung ném búa, vận động viên Đinh Thành Nhân (đoàn Vĩnh Long) xuất sắc đạt thành tích 58,79m để giành huy chương vàng, phá kỷ lục đại hội và kỷ lục quốc gia nội dung ném búa nam. Trong khi đó, vận động viên Lê Thị Thu Ngân (đoàn Vĩnh Long) đạt thành tích 50,44m, giành huy chương vàng, phá kỷ lục đại hội tồn tại 12 năm qua ở nội dung ném búa nữ.

Trong ngày, đại hội cũng diễn ra các màn tranh tài sôi nổi ở những môn: Bóng chuyền trong nhà, bóng ném, wushu, cờ tướng, bắn cung…