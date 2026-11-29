Các môn thi đấu trong ngày 29/11 của đoàn Bắc Ninh giành Huy chương Vàng gồm: Boxing, pencak silat, wushu.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (thứ hai, hàng đầu tiên, từ trái sang) giành Huy chương Vàng môn wushu, hạng 60kg nữ.

Cụ thể, 4 Huy chương Vàng thuộc về các vận động viên: Hoàng Mạnh Cường (môn boxing, hạng 86 kg nam); Nguyễn Văn Đương (môn boxing, hạng 57kg nam); Trần Thị Ngọc (môn pencak silat, hạng 50kg nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (môn wushu, hạng 60kg nữ).

Như vậy, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, tính đến 21 giờ, ngày 29/11, đoàn thể thao Bắc Ninh giành tổng số 60 huy chương các loại, bao gồm: 22 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 26 Huy chương Đồng. Một số bộ môn giành nhiều Huy chương Vàng, như: Cờ tướng, đua thuyền, điền kinh, boxing, judo…Đây là thành tích rất đáng tự hào đối với ban huấn luyện, các vận động viên và những người hâm mộ thể thao Bắc Ninh.