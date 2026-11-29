Sau những ngày thi đấu quyết liệt, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các vận động viên, đội tuyển đạt thành tích cao ở 11 nội dung. Trong đó, ở các nội dung cá nhân và đôi, nhiều tay vợt đã ghi dấu ấn với những vị trí dẫn đầu.

Cụ thể, tại nội dung đôi nam trên 60 tuổi, chức vô địch thuộc về cặp vận động viên Đàm Đình Hiền - Ma Tiến Dũng (Thái Nguyên). Ở nội dung đôi nam từ 45 đến 60 tuổi, hai tay vợt Đặng Ngọc Hải - Hoàng Thanh Tuấn (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội) giành giải Nhất.

Tại nội dung đôi nam nữ trên 45 tuổi, cặp Hoàng Thanh Tuấn - Phạm Thu Hương (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội) giành chức vô địch. Trong khi đó, ở nội dung đôi nam nữ dưới 45 tuổi, Nguyễn Văn Tuấn Anh - Hoàng Trà My (Công an nhân dân - T&T) xuất sắc giành giải Nhất. Cặp Hoàng Trà My - Trương Bảo Linh (Công an nhân dân - T&T) cũng mang về chức vô địch nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi.

Ban tổ chức trao giải Đồng Đội Nam Nâng cao.

Ở các nội dung đơn nữ, Nguyễn Hạnh Ngân (Vieted) giành giải Nhất nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi, còn Phạm Thu Hương (Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội) đứng đầu nội dung đơn nữ trên 45 tuổi.

Đối với các nội dung dành cho lãnh đạo, Bùi Anh Tuấn - Phạm Thanh Sơn (AEG Media) giành giải Nhất nội dung đôi nam có lãnh đạo. Trần Quốc Bình (Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu) giành giải Nhất nội dung đơn nam lãnh đạo.

Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII - năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29/11, quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ hơn 80 đơn vị, câu lạc bộ thuộc 11 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an, Quân đội và Đội tuyển Lào. Các vận động viên tranh tài ở 11 nội dung, kết hợp giữa thi đấu nâng cao và phong trào.

Một số trận đấu trong ngày thi đấu cuối cùng.

Đáng chú ý, giải đấu lần đầu tiên có sự góp mặt của một đội tuyển nước ngoài là Đội tuyển Lào. Qua đó, giải tiếp tục tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn tại Thủ đô và các địa phương.