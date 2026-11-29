Sáng 29/11, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang, Á hậu Lê Phương Nghi và đại sứ Truyền thông - Nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh trở lại sân Vinpearl Golf Léman, Củ Chi, TPHCM. Cả ba có hai ngày liên tiếp đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Chiều 28/11, họ dự lễ trao giải cho các nhà vô địch cá nhân và đồng đội.

Hoa hậu, á hậu và đại sứ hào hứng khi theo dõi giải giao lưu Pro-Am chào mừng thành công Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, quy tụ 120 golfer tranh tài.

Trước đó, Hoa hậu Yến Trang từng đồng hành Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam diễn ra tại sân Thiên Đường, Ninh Bình.

Tân hoa hậu được hướng dẫn làm quen với bộ môn này, từ cách đặt tay lên cán gậy đến tư thế đứng trước bóng. Nhớ lại trải nghiệm ấy, Yến Trang nói cô hiểu vì sao “golf đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn”.

Đến giải vô địch quốc gia, điều cô muốn học ở các vận động viên là cách họ giữ bình tĩnh khi chịu áp lực ở những thời điểm cuối trận.

Tại giải golf ở Ninh Bình giữa tháng 11, Á hậu Phương Nghi được Á hậu Khánh Linh hướng dẫn tập golf. Chia sẻ bên lề giải đấu, Phương Nghi nói cô thường nghĩ đến quãng thời gian tập luyện của các golfer trước khi họ bước lên bục nhận huy chương.

Theo á hậu, trong thành tích của mỗi vận động viên còn có công sức của huấn luyện viên và sự đồng hành của gia đình. Cô mong có thêm khán giả trẻ đến sân, cổ vũ người chơi golf.

Đinh Hoàng Gia Linh, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật của cuộc thi. Tại Củ Chi, cô đảm nhận vai trò đại sứ giải golf quốc gia. Gia Linh cho biết cô muốn “đưa câu chuyện của giải đấu và các vận động viên đến gần khán giả hơn”.

Theo người đẹp, việc biết một golfer đã tập luyện thế nào, đặt mục tiêu gì sẽ giúp người xem có thêm lý do để dõi theo họ trên sân. Sau chung kết Hoa hậu Việt Nam, Top 5 đã có dự định và kế hoạch riêng. Hầu hết họ trở lại giảng đường, tiếp tục hoàn thành việc học bên cạnh các hoạt động xã hội, thiện nguyện.