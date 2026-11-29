Chiều 29.11, CLB Thanh Hóa tiếp đón Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 9 LPBank V-League 2026/27. Trước đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng, đội bóng xứ Thanh đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để nối dài đà khởi sắc sau chiến thắng trước HAGL ở vòng đấu trước.

Các cầu thủ Thanh Hóa (áo vàng) và Đồng Nai (áo đỏ) tranh chấp bóng quyết liệt trong trận đấu. Ảnh: B&PTTHTH

Với lợi thế sân nhà, Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Đồng Nai cho thấy họ không dễ bị khuất phục khi lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chờ cơ hội phản công.

Những phút đầu trận, đội chủ nhà tạo được một số tình huống đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 34, Đồng Nai khiến khán giả chủ nhà thót tim khi cú dứt điểm của Hải Quân đưa bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Thanh Diệp. Đây cũng là một trong những cơ hội nguy hiểm nhất của đội khách trong hiệp 1.

Phía Thanh Hóa, Saliou Guindo và các đồng đội nỗ lực tìm đường vào khung thành đối phương nhưng không thành công. Hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp với tỷ số hòa 0-0.

Bước ngoặt trận đấu xuất hiện trong hiệp 2. Phút 53, trọng tài cho Đồng Nai hưởng phạt đền sau tình huống Filip Jovic ngã trong vòng cấm địa Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang trước đó nên hủy quyết định thổi phạt đền.

Chỉ ít phút sau tình huống thoát thua, Thanh Hóa có bàn mở tỷ số. Phút 57, Văn Tùng đi bóng trong vòng cấm rồi đưa bóng đến vị trí của Abdurakhmanov. Cầu thủ này dứt điểm không trúng bóng như ý muốn, nhưng tình huống bóng bật ra lại tạo cơ hội để Saliou Guindo áp sát, chạm bóng đưa bóng vào lưới Đồng Nai.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin hơn, trong khi Đồng Nai buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 78, Thanh Hóa suýt nhân đôi cách biệt khi Lovric tung cú dứt điểm mạnh trong một pha phản công, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành đội khách.

Đến phút 85, Thanh Hóa đưa bóng vào lưới Đồng Nai lần thứ hai, song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Những phút cuối trận, đội khách nỗ lực gây sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà.

Chung cuộc, Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai, qua đó có thêm 3 điểm quan trọng tại vòng 9 LPBank V-League 2026/27. Trong khi đó, thất bại trên sân khách khiến Đồng Nai tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.