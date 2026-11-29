🔥 Kỳ Hân nén đau thi đấu, nhận nhiều lời khen

Ngày 28/11, tại cụm sân Cộng Hòa Garden (TP.HCM), giải Pickleball BNI Empower Chapter năm 2026 - Lần 1 tranh cúp La Sams diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của đông đảo doanh nhân, nghệ sĩ và những gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam. Giải có hai nội dung tranh tài gồm đôi hỗn hợp 4.2 và đôi hỗn hợp 4.5. Các cặp VĐV thi đấu vòng bảng trước khi bước vào vòng loại trực tiếp ở hai nhánh Series A và Series B.

Kỳ Hân nén đau thi đấu, nhận lời khen về tinh thần máu lửa trên sân

Một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý tại giải là siêu mẫu Kỳ Hân. Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng nổi bật trên sân đấu, người đẹp còn nhận được nhiều lời khen bởi tinh thần thi đấu đầy quyết tâm.

Đáng chú ý, trong một trận đấu, Kỳ Hân không may bị bóng trúng vào người. Dù bị đau, nữ siêu mẫu vẫn nỗ lực tiếp tục thi đấu, cùng đồng đội giành chiến thắng. Tinh thần không bỏ cuộc của người đẹp nhận được sự tán thưởng của những người theo dõi trận đấu.

Chung cuộc, Kỳ Hân cùng đồng đội giành hạng ba ở nhánh Series B nội dung đôi hỗn hợp trình độ 4.2. Đây là thành quả đáng khích lệ cho những nỗ lực của nữ siêu mẫu tại giải đấu.

Sinh năm 1995, Kỳ Hân sở hữu chiều cao ấn tượng 1,78 m, từng đoạt giải nhất cuộc thi Người mẫu trẻ châu Á năm 2014 tại Hàn Quốc. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu và diễn viên, cô còn được đông đảo người hâm mộ thể thao biết đến khi kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân vào năm 2016.

Siêu mẫu xinh đẹp giành hạng Ba

🏆 Á hậu Ánh Vương khẳng định thực lực ở trình độ cao nhất giải

Không kém phần nổi bật so với Kỳ Hân, á hậu Phạm Thị Ánh Vương cũng có một ngày thi đấu thành công khi cùng đồng đội Đức Minh giành hạng ba nhánh Series A nội dung đôi hỗn hợp trình độ 4.5.

Ánh Vương nóng bỏng tranh tài

Đây là nội dung có trình độ cao nhất giải đấu, đòi hỏi các tay vợt không chỉ có nền tảng kỹ thuật, thể lực tốt mà còn phải có khả năng xử lý bóng nhanh, tư duy chiến thuật và phối hợp ăn ý với đồng đội.

Cặp đôi lần lượt đánh bại Trần Thái Vương Châu – hoa hậu Kim Yến và Phạm Tiến Đạt – Hằng Baby với cùng tỷ số 11-7 để ghi tên mình vào bán kết Series A. Tuy nhiên, trước cặp đôi Kevin Nguyễn – Lê Thị Hiền có thực lực đáng gờm, Ánh Vương và Đức Minh không thể tạo nên bất ngờ, chấp nhận thất bại với tỷ số 3-11 và bỏ lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết.

Không để thất bại ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu, Ánh Vương cùng đồng đội có màn trở lại đầy ấn tượng ở trận tranh hạng ba. Cặp đôi giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 11-0 trước Nguyễn Thành Trung và diễn viên Lê Thúy, qua đó khép lại hành trình tại giải với tấm huy chương đồng đầy thuyết phục.

Có danh hiệu ở nội dung trình cao Series A là bất ngờ với nàng á hậu và đồng đội

Việc giành danh hiệu ở nội dung có trình độ cao nhất giải đấu cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận của Ánh Vương. Nàng hậu không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật mà còn từng bước khẳng định khả năng chơi pickleball của mình bằng những kết quả thi đấu thực tế.

Sinh năm 2002, Phạm Thị Ánh Vương đến từ Bình Thuận, từng giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024. Người đẹp còn lọt top 10 Miss Asia Pacific International 2024.Sở hữu vóc dáng quyến rũ cùng phong cách thời trang thể thao năng động, Ánh Vương là một trong những nàng hậu có niềm đam mê đặc biệt với việc vận động. Bên cạnh pickleball, cô còn thường xuyên tập gym và chạy bộ để duy trì vóc dáng, nâng cao thể lực.

Dàn người đẹp góp mặt tại giải đấu

Ngoài Kỳ Hân và Ánh Vương, giải đấu còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt như người mẫu, ca sĩ Trà Ngọc Hằng, ca sĩ Pha Lê, Bling, Phương Liên… Sự xuất hiện của dàn người đẹp mang đến không khí sôi động, trẻ trung cho các sân đấu.

Không chỉ thu hút ánh nhìn bởi nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng khỏe khoắn cùng phong cách thời trang thể thao năng động, các người đẹp còn cho thấy niềm đam mê với pickleball. Sự góp mặt của dàn mỹ nhân Vbiz góp phần lan tỏa, sự kết nối giữa nghệ sĩ, doanh nhân thông qua thể thao.