Tối 28-11 (theo giờ Việt Nam), Manchester United đã nhận thảm bại 0-4 trước Brentford ngay tại Old Trafford. Trận thua thứ 2 liên tiếp cùng tỉ số 0-4 tại sân chơi Ngoại hạng Anh, không chỉ đẩy Manchester United xuống vị trí thứ 19 mà còn nối dài chuỗi thất vọng cho người hâm mộ. Sau 53 năm, viễn cảnh xuống hạng lại hiện ra trước mắt của những "Fan Quỷ đỏ". Trước thềm tháng 12, tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino buộc phải tìm ra lời giải để cứu con tàu thành Manchester ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thực dụng hóa chiến thuật và kích hoạt năng lượng trẻ

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino có khởi đầu khó khăn với Manchester United. Nguồn: Shutterstock

Trước trận thua Brentford, dữ liệu từ Opta đã ước tính xác suất xuống hạng của "Quỷ đỏ" lên tới 27%. Nếu kịch bản tồi tệ ấy xảy ra, đó sẽ là cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Chính vì vậy, tháng 12 có ý nghĩa định đoạt số phận của cả mùa giải đối với Manchester United. Nếu tiếp tục trượt dài, mọi sự bổ sung lực lượng trong tháng Giêng sẽ trở nên quá muộn màng.

Để chặn đứng đà rơi tự do, ưu tiên số một của Pochettino là biến đội bóng này thành một tập thể mạnh mẽ, thực dụng hơn. Thay vì ép các học trò chơi pressing tầm cao liên tục, ông cần linh hoạt thay đổi sơ đồ, ưu tiên khối phòng ngự tầm trung và đặt điểm số lên hàng đầu. Đội hình hiện tại của Manchester United không đủ nền tảng thể lực lẫn thời gian tập luyện để vận hành thứ bóng đá cường độ cao kiểu cũ. Minh chứng là Manchester United đứng áp chót giải đấu về tổng quãng đường di chuyển của các cầu thủ trong trận đấu khi chỉ đạt 112,5km/trận.

Trọng tâm chiến thuật tiếp theo nằm ở việc bịt kín khoảng trống trước bộ tứ vệ. Sau khi Baleba tái phát chấn thương, tuyến giữa của Manchester United trở nên quá mong manh trong khâu đánh chặn, bởi cả Kobbie Mainoo lẫn Youri Tielemans đều phát huy sở trường tốt nhất khi kiểm soát bóng. Pochettino đứng trước hai lựa chọn mang tính đánh đổi: Chuyển sang sơ đồ ba trung vệ (hoặc bổ sung một tiền vệ thứ ba) để ngăn đối thủ dẫn bóng thẳng vào trung lộ, hoặc chấp nhận kéo Bruno Fernandes lùi sâu làm nhạc trưởng điều tiết từ xa dù điều này sẽ làm giảm sức sát thương của hàng công.

Ở chiều ngược lại, nguồn năng lượng để vực dậy cường độ thi đấu phải đến từ sức trẻ, vốn là vũ khí từng làm nên tên tuổi của Pochettino. Manchester United sở hữu tới 7 cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống, ông hoàn toàn có thể trao nhiều đất diễn hơn cho Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Leny Yoro, Ayden Heaven hay Shea Lacey… Song song đó là sự kỳ vọng vào khả năng khơi dậy tiềm năng của vị huấn luyện viên này.

Trên mặt trận tấn công, người hâm mộ có quyền kỳ vọng Mauricio Pochettino sẽ tái hiện công thức từng thành công rực rỡ tại Tottenham đó là xây dựng một bộ tứ tấn công theo mô hình Harry Kane - Christian Eriksen - Dele Alli - Son Heung-min từ những cầu thủ trên hàng công của Manchester United.

Vượt qua khủng hoảng

Sa bàn chiến thuật sẽ trở nên vô nghĩa nếu Pochettino không giải quyết được vấn đề tâm lý và văn hóa thi đấu của các cầu thủ. Chừng nào những sai lầm cá nhân sơ đẳng còn tiếp diễn thì mọi đối thủ tại Ngoại hạng Anh vẫn sẽ coi Manchester United là một con mồi dễ xơi. Pochettino cần xây dựng một khung chiến thuật đủ chặt chẽ để đảm bảo cầu thủ không đánh mất kỷ luật mỗi khi thế trận trở nên bất lợi. Sự tự lực cánh sinh trong giai đoạn này càng trở nên cấp thiết bởi thực tế tài chính của đội bóng vô cùng khắc nghiệt. Khán giả khó có thể hy vọng Manchester United mua sắm thoải mái trong phiên chợ Đông sắp tới.

Những trụ cột của Manchester United như Bruno Fernandes đang sa sút quá nhiều cả về tinh thần lẫn thể lực. Nguồn: Shutterstock

Đội chủ sân Old Trafford dù còn hạn mức tín dụng 160 triệu bảng nhưng lại đang gánh khoản nợ phí chuyển nhượng lên tới 417 triệu bảng, trong đó 236 triệu bảng sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng tới. Thông điệp về sự "kỷ luật" từ CEO Omar Berrada đã khẳng định rõ: Câu lạc bộ sẽ không vung tiền mua những bản hợp đồng chắp vá, trừ khi buộc phải ứng trước ngân sách mùa hè.

Nhìn xa hơn, bản hợp đồng kéo dài đến mùa hè 2029 của Pochettino phản ánh kỳ vọng về một chu kỳ tái thiết bền vững, trong bối cảnh sức mua dài hạn của Manchester United khó lòng sánh ngang với Liverpool, Man City hay Arsenal. Giới thượng tầng Old Trafford cần tỉnh táo để không biến uy tín cá nhân của Pochettino thành vật thay thế cho một cấu trúc quản trị độc lập, cũng như không để cơn khủng hoảng hiện nay phá vỡ chiến lược đường dài.

Nhưng trước khi nghĩ đến tương lai xa xôi, Mauricio Pochettino và các học trò phải có được một kết quả tốt trên sân của Newcastle vào rạng sáng 3-12 tới.