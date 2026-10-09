Cùng dân giữ chắc biên cương
Đồn Biên phòng Bản Máy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) phụ trách địa bàn xã Bản Máy, nơi có 5 dân tộc: La Chí, Phù Lá, Mông, Nùng, Tày sinh sống phân tán trên địa hình núi cao, hiểm trở. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo vi phạm pháp luật.
Với phương châm tuyên truyền “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”, cán bộ, chiến sĩ chủ động thực hiện “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc; kết hợp giữa tuyên truyền tập trung và tuyên truyền nhỏ lẻ đến từng hộ gia đình. Đơn vị cũng phát huy vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản; đồng thời lồng ghép phổ biến pháp luật trong lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên; bà con tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat/cung-dan-giu-chac-bien-cuong-1059884