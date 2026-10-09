Cùng dân giữ chắc biên cương

Với phương châm tuyên truyền “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”, cán bộ, chiến sĩ chủ động thực hiện “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc; kết hợp giữa tuyên truyền tập trung và tuyên truyền nhỏ lẻ đến từng hộ gia đình. Đơn vị cũng phát huy vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản; đồng thời lồng ghép phổ biến pháp luật trong lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên; bà con tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Bản Máy phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Máy tổ chức tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới cho hội viên phụ nữ.

Tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy kết hợp trao cờ Tổ quốc tặng bà con tại chợ phiên xã Bản Máy.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống mua, bán người và xuất, nhập cảnh trái phép tại nhà dân ở thôn Tả Chải, xã Bản Máy.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trường Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bản Máy tổ chức chào cờ, giới thiệu về đường biên giới tại cột mốc số 218.