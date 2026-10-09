Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy kết quả làm thước đo hành động

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Chiều 09/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Thị Hồng, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dự Hội nghị.

Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung xem xét báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; kết quả xây dựng dự thảo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong Đảng bộ Quốc hội; thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương.

Thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quyết sách của Trung ương

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội nghị diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, với những định hướng quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển.

Đối với Đảng bộ Quốc hội, yêu cầu đặt ra rất rõ, đó là Trung ương đã định hướng thì phải thể chế hóa kịp thời; chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt; điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tập trung tháo gỡ - Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa dự Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Đánh giá kết quả công tác lập pháp, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Quốc hội đã thông qua 24 luật cùng nhiều nghị quyết quan trọng. Đây là khối lượng công việc lớn cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động, năng suất và chất lượng công tác của Quốc hội. Tuy nhiên, cùng với việc đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc về pháp luật, yêu cầu đặt ra hiện nay là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, không để các chủ trương, chính sách đúng đắn bị chậm trễ khi đi vào thực tiễn.

Trên tinh thần đó, Bí thư Đảng ủy Quốc hội yêu cầu toàn Đảng bộ Quốc hội tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, qua đó hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026.

Theo đó, ngay sau Hội nghị Trung ương, các cơ quan phải khẩn trương thể chế hóa đúng, đầy đủ, kịp thời và khả thi các chủ trương, quyết sách của Trung ương. Kỳ họp thứ Hai phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển.

Với dự kiến xem xét, thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật tại Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát toàn diện, đến cùng, bảo đảm tính khả thi và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đặc biệt là các dự án Luật Đất đai sửa đổi, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... liên quan rất lớn đến đời sống người dân.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dự Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo, rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng cao khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng pháp luật phải được tăng cường. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chú trọng phòng ngừa ngay từ khâu xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản; kiểm soát chặt chẽ quá trình soạn thảo, thẩm tra, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết, không để lợi dụng các quy định mang tính kỹ thuật để điều chỉnh chính sách không phù hợp hoặc phục vụ lợi ích nhóm.

Xây dựng Đảng, siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả thực thi

Về công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, Bí thư Đảng ủy Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của Quốc hội. Theo đó, muốn có những quyết sách ngang tầm phải có đội ngũ cán bộ tham mưu ngang tầm.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã thống nhất chủ trương ban hành chương trình hành động nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào các cơ quan của Quốc hội, qua đó tiếp tục hoàn thiện đồng bộ công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chủ động nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết để ngay sau khi Trung ương có kết luận về vị trí việc làm, kịp thời rà soát, cập nhật và triển khai phù hợp với đặc thù hoạt động của các cơ quan Quốc hội. Đối với những công việc đã rõ, có thể thực hiện ngay, các cơ quan phải chủ động triển khai, không chờ đợi.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải thực sự căn cứ vào phẩm chất, năng lực, sản phẩm và hiệu quả công việc; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công việc. Các nghị quyết, kết luận của Trung ương phải được cụ thể hóa thành công việc thường xuyên, hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng của các đảng bộ, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu quán triệt phải đi đến hành động; phân công phải đi đến sản phẩm; kiểm tra phải đi đến kết quả. Người đứng đầu phải nêu gương, chủ động quyết định những công việc thuộc thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm; không né tránh, không đùn đẩy, không để công việc chậm trễ do thiếu trách nhiệm hoặc thiếu chủ động.

Theo Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đánh giá cao những chuyển biến trong nhận thức, tư duy và hành động của Đảng bộ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong triển khai các nghị quyết của Đảng và phối hợp công tác với Chính phủ trên tinh thần xây dựng, phản biện vì đất nước, vì Nhân dân.

Đề cập nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội lưu ý những thách thức đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế; đề nghị các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát việc điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, bảo đảm linh hoạt, chủ động ứng phó với biến động thị trường. Quốc hội cần tiếp tục phát huy trách nhiệm trong xây dựng, ban hành luật, nghị quyết và giám sát việc thực hiện, gắn hoàn thiện thể chế với nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, đồng thời là thời điểm kiểm nghiệm rõ nhất năng lực lãnh đạo và hiệu quả hành động của toàn Đảng bộ, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng giữ vững đoàn kết, thống nhất, đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

“Đã nói là làm, đã phân công thì phải chịu trách nhiệm, đã cam kết thì phải hoàn thành. Trung ương đã định hướng thì phải nhanh chóng cụ thể hóa; Quốc hội phải quyết đúng, quyết trúng, quyết kịp thời; nhiệm vụ đã rõ thì phải thực hiện đến cùng và lấy kết quả làm thước đo” - Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: Lâm Hiển

* Cũng trong chiều 09/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga./.