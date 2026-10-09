Hàng loạt doanh nghiệp vi phạm quy định về khám sức khỏe cho người lao động

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng cho biết, tính đến ngày 7/10/2026, trên địa bàn thành phố có 1.089.809 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp tham gia đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân. Trong số này có 477.280 người được ghi nhận dữ liệu khám sức khỏe, đạt tỷ lệ 43,79%. Đây vẫn là nhóm có tỷ lệ tham gia thấp. Số còn lại (612.529 người) chưa được ghi nhận kết quả.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty TNHH thực nghiệp Chính Vĩnh Hải Phòng (phường Nam Đồ Sơn). Ảnh: Hồng Nhung.

Trước đó, từ ngày 6 – 7/10, Sở Nội vụ TP Hải Phòng phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Công đoàn các địa phương thành lập 2 đoàn tiến hành kiểm tra 36 cơ sở sử dụng lao động.

Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 doanh nghiệp với số tiền phạt, ước khoảng 908 triệu đồng.

Từ thực tế kiểm tra, Sở Nội vụ đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát danh sách doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thuộc đơn vị quản lý cùng số người lao động.

Công nhân Công ty TNHH Thiên Mã HP Việt Nam. Ảnh: Hồng Nhung.

Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đợt cao điểm "90 ngày tăng tốc - Về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026". Đôn đốc, vận động các doanh nghiệp tổ chức cho người lao động tham gia khám sức khỏe định kỳ; khám bệnh nghề nghiệp theo quy định và yêu cầu các cơ sở y tế nơi khám sức khỏe tích hợp dữ liệu lên hệ thống chung.

Được biết, Sở Nội vụ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; đồng thời đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của UBND thành phố.