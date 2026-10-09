Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 772, xã Thanh Thủy

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra thực địa tại điểm cao 772.

Tham gia tìm kiếm có 25 cán bộ, chiến sĩ và 15 dân quân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật liên quan đến liệt sĩ, làm cơ sở tiếp tục khoanh vùng, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ, dân quân kiên trì bám địa bàn, quyết tâm sớm tìm thấy, quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng.

Để kịp thời chỉ đạo và đôn đốc, ngày 9-10, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa. Đồng thời, yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, tổ chức tìm kiếm tỉ mỉ, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu của Chiến dịch.

Nhiều di vật phát hiện tại điểm cao 772.

Điểm cao 772 từng là nơi ghi dấu chân chiến đấu kiên cường của Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 876, Sư đoàn 356) và Đại đội bộ binh 1 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 122, Sư đoàn 313), nơi khoảng 144 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Việc đẩy nhanh tiến độ quy tập tại đây không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thiết thực tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, góp phần tô thắm đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.