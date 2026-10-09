Trực thăng, quân y hợp sức cứu nạn trong tổng duyệt diễn tập ba nước

Trực thăng thực hành cứu người bằng dây treo trong diễn tập cứu hộ, cứu nạn ba nước. Ảnh: Văn Giang

Trong diễn tập Diễn tập phòng thủ dân sự chung giữa quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia, các lực lượng phối hợp xử lý nhiều tình huống giả định như sự cố hóa chất, sập đổ công trình và ngập lụt. Hoạt động nhằm nâng cao khả năng phối hợp, ứng phó với thiên tai, thảm họa.

Tại hiện trường, bộ đội phòng hóa triển khai xử lý khu vực nhiễm hóa chất, trong khi các tổ cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát, tạo điều kiện để quân y tiếp nhận, cứu chữa nạn nhân.

Bộ đội phòng hóa tiếp cận hiện trường sự cố hóa chất. Ảnh: Văn Giang.

Phun khử nhiễm tại khu vực kho hóa chất. Ảnh: Văn Giang

Thực hành tiêu tẩy độc cho lực lượng cứu hộ. Ảnh: Văn Giang

Chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. Ảnh: Văn Giang

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong công trình sập đổ. Ảnh: Văn Giang

Tại khu vực ngập lụt giả định, lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng, phương tiện chuyên dụng tiếp cận các công trình bị nước bao vây, đưa người gặp nạn đến nơi an toàn.

Các nạn nhân bị thương được quân y tiếp nhận, hỗ trợ di chuyển và đưa đến bệnh viện dã chiến để cấp cứu, điều trị. Hoạt động thể hiện sự phối hợp giữa lực lượng cứu hộ và y tế trong xử lý các tình huống thảm họa.

Phương tiện chuyên dụng tham gia cứu hộ vùng ngập lụt. Ảnh: Văn Giang

Xuồng cứu hộ tiếp cận khu vực nhà dân bị ngập. Ảnh: Văn Giang

Quân y hỗ trợ đưa người bị thương lên bờ. Ảnh: Văn Giang

Quân y cấp cứu nạn nhân tại bệnh viện dã chiến. Ảnh: Văn Giang

Điểm nhấn của cuộc Diễn tập phòng thủ dân sự là hoạt động cứu hộ bằng trực thăng. Từ trên không, trực thăng tiếp cận khu vực ngập nước, phối hợp với các lực lượng thực hành cứu người tại những vị trí khó tiếp cận bằng đường bộ và đường thủy.

Việc huy động trực thăng góp phần nâng cao khả năng tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ đưa người bị nạn khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tăng cường năng lực phối hợp ứng phó thảm họa giữa quân đội ba nước.

Trực thăng bay trên khu vực ngập lụt giả định. Ảnh: Văn Giang

Trực thăng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Ảnh: Văn Giang

Trực thăng thả dây cứu người trên mặt nước. Ảnh: Văn Giang