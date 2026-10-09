Trực thăng, quân y hợp sức cứu nạn trong tổng duyệt diễn tập ba nước
Quân y và trực thăng phối hợp tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu người bị thương trong buổi tổng duyệt lần thứ nhất Diễn tập phòng thủ dân sự giữa quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia.
Trong diễn tập Diễn tập phòng thủ dân sự chung giữa quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia, các lực lượng phối hợp xử lý nhiều tình huống giả định như sự cố hóa chất, sập đổ công trình và ngập lụt. Hoạt động nhằm nâng cao khả năng phối hợp, ứng phó với thiên tai, thảm họa.
Tại hiện trường, bộ đội phòng hóa triển khai xử lý khu vực nhiễm hóa chất, trong khi các tổ cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát, tạo điều kiện để quân y tiếp nhận, cứu chữa nạn nhân.
Tại khu vực ngập lụt giả định, lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng, phương tiện chuyên dụng tiếp cận các công trình bị nước bao vây, đưa người gặp nạn đến nơi an toàn.
Các nạn nhân bị thương được quân y tiếp nhận, hỗ trợ di chuyển và đưa đến bệnh viện dã chiến để cấp cứu, điều trị. Hoạt động thể hiện sự phối hợp giữa lực lượng cứu hộ và y tế trong xử lý các tình huống thảm họa.
Điểm nhấn của cuộc Diễn tập phòng thủ dân sự là hoạt động cứu hộ bằng trực thăng. Từ trên không, trực thăng tiếp cận khu vực ngập nước, phối hợp với các lực lượng thực hành cứu người tại những vị trí khó tiếp cận bằng đường bộ và đường thủy.
Việc huy động trực thăng góp phần nâng cao khả năng tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ đưa người bị nạn khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tăng cường năng lực phối hợp ứng phó thảm họa giữa quân đội ba nước.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/truc-thang-quan-y-hop-suc-cuu-nan-trong-dien-tap-ba-nuoc-169261009212353761.htm