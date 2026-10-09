Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; lãnh đạo một số cơ chức năng Bộ Quốc phòng. Về phía Quân khu 2 có Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đoàn công tác đã kiểm tra, tổng duyệt nghi thức đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác tổ chức và nghi thức đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu trồng cây lưu niệm; công tác bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng chiến đấu; công tác tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết; chương trình nghệ thuật chào mừng và các mặt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật…

Đoàn công tác kiểm tra khu vực trưng bày trang bị kỹ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2.

Qua kiểm tra, Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhất trí với công tác chuẩn bị của Quân khu 2; đồng thời chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra các hạng mục phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; yêu cầu Quân khu 2 tiếp tục rà soát kỹ lưỡng mọi mặt công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bổ sung và luyện tập thuần thục các phương án; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện; hiệp đồng chặt chẽ, đón tiếp, đại biểu chu đáo, bảo đảm lễ kỷ niệm trang trọng, giàu ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ.