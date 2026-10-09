Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Kết nối động lực tăng trưởng mới

Quang cảnh cuộc họp trao đổi thông tin về AEF 2026. (Ảnh: CAO TÂN)

Dự kiến, AEF 2026 có sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, đại diện cho khu vực nhà nước, khu vực tư nhân, giới học thuật, các tổ chức quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thành phần tham dự được xây dựng theo hướng cân đối, đa chiều, phù hợp tính chất của một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao mang tầm khu vực và quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái phát triển toàn cầu.

Tại sự kiện, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, AEF 2026 diễn ra với chuỗi hoạt động trong bốn ngày, từ ngày 26-29/10. Trong đó, các hoạt động ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Theo Ban Tổ chức, tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới được xác định là chủ đề xuyên suốt của AEF 2026, xuất phát từ yêu cầu kết nối các nguồn lực và chủ thể trước những thay đổi ngày càng sâu rộng của kinh tế thế giới.

Các nội dung của AEF 2026 tập trung vào những vấn đề đang trực tiếp định hình các động lực tăng trưởng mới, trong đó có đột phá công nghệ, số hóa, xanh hóa, đổi mới sáng tạo, tài chính, chuỗi giá trị và các mô hình liên kết mới.

Việc đưa các nội dung này vào chương trình diễn đàn nhằm tạo không gian tương tác đa chiều giữa các chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia.

Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các cơ hội đầu tư, liên minh chiến lược, chuyển giao công nghệ. Đây cũng là cơ sở để gắn kết các xu hướng và chương trình nghị sự toàn cầu với những ưu tiên hành động tại Việt Nam.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về AEF 2026. (Ảnh: CAO TÂN)

Chương trình nghị sự của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được thiết kế xuyên suốt qua bốn trụ cột chiến lược: Vai trò của các siêu đô thị; Công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Các mô hình hợp tác mới; Vai trò tiên phong của khu vực tư nhân. Từ bốn trụ cột nền tảng này, các hoạt động được thiết kế gắn kết chặt chẽ theo dòng thời gian nhằm tạo nên một mạch nội dung thống nhất.

AEF 2026 do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.