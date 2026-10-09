Slovenia đánh giá cao triển vọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer.

Ngày 8/10, tại Thủ đô Ljubljana, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng đã chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer, nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước thống nhất bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York tháng 9 vừa qua.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tone Kajzer, được bổ nhiệm từ tháng 6/2026 trong Chính phủ mới của Thủ tướng Janez Janša, bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại New York. Bộ trưởng đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cụ thể hóa các thỏa thuận thành những chương trình hợp tác thiết thực; khẳng định Slovenia coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chúc mừng Bộ trưởng Kajzer trên cương vị mới, đồng thời chúc mừng Slovenia hoàn thành thành công nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đại sứ nhấn mạnh, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước có nhiều tiềm năng và dư địa để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, mở rộng khuôn khổ hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên chung của hai bên.

Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học, năng lượng xanh, điện hạt nhân và logistics. Đại sứ đề nghị Slovenia sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), có tiếng nói ủng hộ việc EU sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa cảng Koper và các cảng biển Việt Nam, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Đáng chú ý, hai bên trao đổi về triển vọng hợp tác lao động và đào tạo nghề, nhất là trong lĩnh vực y tế, điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi. Bộ trưởng Kajer bày tỏ quan tâm đến mô hình hợp tác đào tạo nhân lực Việt Nam đã và đang triển khai thành công với một số nước châu Âu như Đức, Áo và nhất trí nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình tương tự tại Slovenia.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên hợp quốc; thúc đẩy hợp tác ASEAN-EU, trao đổi về các vấn đề biển và đại dương, tự do hàng hải trên cơ sở Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982).