Nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự

Tham gia đoàn có Đại tá Đinh Hoàng Giát, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (dẫn đầu), khảo sát thực tế cơ sở vật chất tại khuôn viên doanh trại Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Qua kiểm tra thực tế các hạng mục xây dựng giai đoạn 3 tại Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu (cũ), Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành yêu cầu đơn vị thi công và các bộ phận giám sát phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối tháng 10/2026, đáp ứng yêu cầu bố trí nơi đóng quân cho Trung đoàn 894.

Công tác bảo đảm dinh dưỡng, nâng cao sức khoẻ bộ đội được Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành quan tâm kiểm tra tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 894.

Tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 894, đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và thống nhất chủ trương sửa chữa, nâng cấp cổng chính, khu vực cột cờ, phòng ở của cán bộ và chiến sĩ, khu vực nhà ăn, nhà bếp, hồ bơi, khu tăng gia sản xuất, hệ thống nước sạch và lò hơi nấu cơm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành kiểm tra hồ bơi, định hướng sửa chữa, nâng cấp phục vụ huấn luyện bơi cho chiến sĩ mới năm 2027.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành kết luận đợt kiểm tra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả, bảo đảm hậu cần và xây dựng đơn vị chính quy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu Phòng Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì khảo sát, đánh giá thực trạng, tham mưu phương án sửa chữa phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đúng quy định của Quân đội.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, tăng cường quản lý bộ đội và nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.