Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với một số cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026
Chiều 9-10, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm việc với Cục Tuyên huấn và một số cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và giai đoạn 2027-2030...
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/dai-tuong-nguyen-trong-nghia-lam-viec-voi-mot-so-co-quan-don-vi-ve-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-9-thang-nam-2026-64678