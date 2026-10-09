Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với một số cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026

Ba thuyền viên được cứu vớt sau khi tàu cá chìm trên đường vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị, riêng thuyền trưởng vẫn mất tích. Lực lượng Biên phòng đang kêu gọi các phương tiện gần nơi xảy ra vụ việc và huy động thêm tàu từ bờ phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.