Những cuộc gặp gỡ xúc động...

Ngày 9-10, tại Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội, cuộc gặp gỡ đặc biệt đã diễn ra giữa những nữ cán bộ công an, y bác sĩ và các phụ nữ đang được quản lý tại đây. Những lời thăm hỏi, tư vấn sức khỏe cùng các phần quà dành cho trẻ nhỏ đã mang đến không khí ấm áp.

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho 5 em nhỏ đang ở cùng mẹ tại Trại giam. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Trong số những người được thăm khám, chị Hoàng Thị P (quê Hà Tĩnh) bế trên tay cậu con trai 5 tháng tuổi. Nhận được sự quan tâm của các y bác sĩ và cán bộ công an, chị không giấu được xúc động. Với chị, những lời hỏi han, sự chăm sóc dành cho hai mẹ con trong suốt thời gian qua là nguồn động viên lớn.

Chị P. kể, từ khi sinh con đến nay, hai mẹ con luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ Trại tạm giam số 1. Mỗi buổi sáng, khi cửa phòng được mở, các cán bộ lại hỏi thăm sức khỏe, quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của hai mẹ con, mong em bé được chăm sóc và phát triển khỏe mạnh.

Đặc biệt, chương trình còn mang đến cuộc gặp gỡ xúc động giữa bé Hoàng Gia B (con trai chị P.) với Thiếu tá Đặng Thị Hồng Trang, cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam số 1.

Thiếu tá Đặng Thị Hồng Trang và con của chị P. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

5 tháng trước, khi chị P. được đưa đến Bệnh viện 198 sinh con, Thiếu tá Hồng Trang là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Trong những ngày hai mẹ con chị P. ở bệnh viện, bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ, nữ cán bộ công an còn tận tình hỗ trợ chăm sóc em bé, từ pha sữa, rửa bình đến thay tã.

Gặp lại em bé từng được mình chăm sóc từ những ngày đầu chào đời, Thiếu tá Hồng Trang không giấu được tình cảm dành cho cháu.

“Những em nhỏ được sinh ra và lớn lên trong môi trường đặc thù vốn đã thiệt thòi. Không riêng tôi mà tất cả chị em phụ nữ tại Trại giam đều rất thương và luôn dành thời gian, tình cảm cho các cháu. Mong các cháu được khỏe mạnh, sớm được cùng mẹ trở về với gia đình, xã hội”, Thiếu tá Đặng Thị Hồng Trang chia sẻ.

Câu chuyện của Thiếu tá Hồng Trang cũng phần nào cho thấy một khía cạnh khác trong công việc của những cán bộ làm nhiệm vụ tại cơ sở giam giữ. Bên cạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và thực hiện nghiêm các quy định, sự quan tâm, chăm sóc đối với phụ nữ mang thai, người mẹ đang nuôi con nhỏ và trẻ em luôn có ý nghĩa đặc biệt.

Cán bộ y bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho phạm nhân nữ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Trong chương trình do Ban Phụ nữ Công an thành phố phối hợp với Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội tổ chức, 53 phụ nữ đang được quản lý tại Trại tạm giam số 1 đã được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, trong đó có 8 phụ nữ mang thai, 5 phụ nữ có con nhỏ và 40 phạm nhân nữ.

Cùng với hoạt động thăm khám, các y bác sĩ còn tư vấn, giúp những người được khám nhận biết các vấn đề liên quan đến sức khỏe để có hướng chăm sóc, điều trị phù hợp. Năm em nhỏ dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ tại Trại cũng được khám sức khỏe và nhận những phần quà từ ban tổ chức.

Theo Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1, hoạt động được tổ chức nhân dịp hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, thể hiện sự quan tâm đối với những phụ nữ đang trong hoàn cảnh đặc biệt.

Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

“Sau cánh cửa sắt, họ vẫn là những người phụ nữ. Có những người đang mang trong mình một sinh linh, những người mẹ ngày ngày chăm sóc con nhỏ và những người phụ nữ đang mong chờ cơ hội được trở về với gia đình”, Thượng tá Phạm Chiến Thắng chia sẻ.

Theo Thượng tá Phạm Chiến Thắng, việc chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, động viên không chỉ đáp ứng những nhu cầu thiết thực mà còn góp phần trao thêm niềm tin, giữ gìn hơi ấm tình người trong môi trường giam giữ.

Trung tá Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị, Trung tá Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của việc khám, tư vấn, phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe đối với phụ nữ đang được quản lý tại Trại. Đặc biệt, sự quan tâm dành cho những trẻ nhỏ đang ở cùng mẹ sẽ góp phần tạo thêm điều kiện để các cháu được chăm sóc và phát triển tốt hơn.

Hội viên phụ nữ Công an thành phố Hà Nội thể hiện tình yêu thương với các cháu nhỏ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ, đồng thời nhắc nhớ về sự quan tâm, sẻ chia đối với những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Với những phụ nữ đang chấp hành án hoặc bị tạm giữ, tạm giam, sự động viên ấy càng có ý nghĩa khi giúp họ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, có thêm động lực hướng tới tương lai.