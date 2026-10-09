Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2

Ngày 19-10-1946, trước yêu cầu củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng và chuẩn bị kháng chiến, Chiến khu 10, tiền thân của Quân khu 2, được thành lập. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc, LLVT Quân khu 2 không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hầu A Lềnh biểu dương những thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, không để bị động, bất ngờ.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Chú trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống LLVT Quân khu 2 và quê hương cách mạng Tuyên Quang, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cắt băng khánh thành một số công trình nội bộ chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và dự lễ khánh thành các công trình: Đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời và khu liên hợp thể thao, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2.