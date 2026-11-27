Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, trong tháng 11/2026, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 110 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy trên 766 triệu đồng. Tổng giá trị các khoản xử lý và hàng hóa chờ xử lý lên tới gần 68 tỷ đồng.

Đội QLTT số 9 tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động ký cam kết tại Cửa hàng Bách Hóa Xanh Trung Kênh. Ảnh: QLTT Bắc Ninh

Đáng chú ý, vi phạm trong kinh doanh hàng nhập lậu tiếp tục là lĩnh vực nổi lên, với 29 vụ bị xử lý. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm hành vi này là 467,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu chờ xử lý hơn 63,8 tỷ đồng.

Trong tổng số 110 vụ kiểm tra, có 106 vụ được tiến hành theo hình thức kiểm tra đột xuất. Hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng che giấu nguồn gốc hàng hóa hoặc lợi dụng hoạt động kinh doanh để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bên cạnh vi phạm về hàng nhập lậu, lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh còn phát hiện, xử lý các hành vi liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, vi phạm về giá, hoạt động kinh doanh và nhãn hàng hóa.

Đối với các vụ việc triển khai theo Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT, lực lượng chức năng đã hoàn thành kiểm tra, xử lý 5/5 vụ. Tổng số tiền xử phạt là 116,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 214,5 triệu đồng.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng Quản lý thị trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký 253 bản cam kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định trong hoạt động thương mại.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm và lưu thông hàng hóa thường gia tăng, kéo theo nguy cơ phát sinh các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trước tình hình này, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh xác định tiếp tục tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao, trong đó có dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thiết bị điện và vật tư điện.

Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường được đặt ra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.