Tuyên phạt một năm ba tháng tù

Tại phiên sơ thẩm của TAND khu vực 16, TP.HCM, bị cáo Triệu Thị Tâm, 55 tuổi, bảo mẫu Trường mầm non Lá Xanh, thừa nhận đánh hai trẻ vì dỗ không được. Chiếc dây thun dùng bắn vào chân trẻ vốn là vật dụng cột tóc có sẵn trong lớp. Bị cáo giải thích: “Đánh như vậy một hồi các bé cũng nín à”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo một năm ba tháng tù về tội hành hạ người khác.

Bị cáo Triệu Thị Tâm tại phiên toà. Ảnh: sggp.org.vn

Hai trẻ bị tác động đều sinh năm 2024. Người làm cùng lớp đã ghi lại sáu đoạn clip; đến ngày 6.8, hai đoạn được đăng lên mạng với mục đích cảnh báo phụ huynh. Tại tòa, bà Tâm khai biết khi trẻ khóc phải dỗ dành, nhưng không kiểm soát được bản thân.

Đáng chú ý, bị cáo còn khai không thấy vết đỏ rõ trên người các bé lúc phụ huynh đến đón nên không giải thích với gia đình.

Chi tiết ấy đặt ra vấn đề vượt khỏi một hành vi nóng giận. Trong cách giải thích của bị cáo, việc không thấy dấu vết đã trở thành lý do để không nói với cha mẹ. Nhưng sự an toàn của trẻ không thể được đánh giá chỉ bằng những gì còn nhìn thấy trên da vào giờ tan lớp.

Điều phụ huynh cần biết nằm sau cánh cửa lớp

Hội đồng xét xử đã xem xét việc bị cáo thành khẩn, ăn năn, bồi thường và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ. Tuy nhiên, tòa vẫn quyết định áp dụng hình phạt tù.

Từ vụ án này, câu hỏi thiết thực khi gửi con không nên dừng ở thực đơn, học phí hay phòng học đẹp. Cha mẹ cần biết người chăm sóc xử lý thế nào khi trẻ khóc kéo dài; ai hỗ trợ khi giáo viên mất bình tĩnh; sự cố được ghi nhận và thông báo ra sao. Những câu hỏi ấy chạm đúng vào công việc hằng ngày của một cơ sở giữ trẻ.

Về phía nhà trường, giám sát phải có khả năng ngăn hành vi ngay khi xuất hiện, thay vì chỉ giúp tìm lại hình ảnh sau khi vụ việc đã xảy ra. Đồng nghiệp chứng kiến bất thường cũng cần một đầu mối tiếp nhận có trách nhiệm, đủ để thông tin dẫn đến can thiệp.

Trẻ còn nhỏ chưa thể tự kể đầy đủ một ngày ở lớp. Chính vì thế, sự trung thực của người lớn là một phần của việc chăm sóc. Tiếng khóc cần được hiểu và giải quyết, không thể bị dập tắt để rồi gọi đó là trẻ đã ngoan.