Công an phường Hội An phát hiện một trường hợp lang thang có biểu hiện xin ăn trên địa bàn.

- Hội An đang nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện, mến khách. Thế nhưng, tình trạng lang thang, xin ăn, thậm chí xin ăn biến tướng dưới hình thức bán hàng rong, bán vé số... vẫn len lỏi xuất hiện, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và làm giảm thiện cảm của du khách đối với điểm đến.

- Theo NXD biết phường Hội An (TP Đà Nẵng) đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện Chương trình “Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng” rồi mà?

- Đúng là vậy, nhưng xin ăn biến tướng dưới hình thức bán hàng rong, bán vé số... rất khó phát hiện để xử lý.

- Không lẽ “bó tay” sao?

- Bởi vậy, Công an phường Hội An đã phối hợp với Phòng Văn hóa- Xã hội thành lập tổ liên ngành, tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Đơn cử, ngày 23-11 vừa qua, Công an phường phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội phát hiện và đưa một trường hợp lang thang có biểu hiện xin ăn đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để thăm khám, tư vấn và điều trị. Điều này cho thấy, xử lý tình trạng xin ăn không chỉ là đưa người lang thang ra khỏi đường phố, mà còn phải xác định hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

- Cần kiên quyết với hành vi lợi dụng xin ăn, nhưng không thể đánh đồng người nghèo khó, người có vấn đề về sức khỏe tâm thần với những đối tượng cố tình vi phạm. Việc xử lý phải gắn với hỗ trợ y tế, an sinh xã hội, bảo đảm an toàn và tôn trọng nhân phẩm, quyền lợi của người được trợ giúp.

- Muốn giải quyết tận gốc vấn đề, địa phương cũng cần duy trì hoạt động của các tổ liên ngành, tăng cường kiểm tra tại những khu vực trọng điểm, nhất là vào mùa cao điểm du lịch, lễ hội. Ngoài ra, khi phát hiện trường hợp lang thang, xin ăn, người dân cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để xác minh, phân loại và đưa đến cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở y tế phù hợp. Công tác quản lý, theo dõi sau hỗ trợ cũng cần được chú trọng để hạn chế tái diễn.

- NXD thiết nghĩ phải như vậy mới đúng nghĩa xây dựng du lịch văn minh. Không thờ ơ với người yếu thế, nhưng cũng không để lòng tốt bị lợi dụng. Mỗi người cần có cách ứng xử trách nhiệm, sẻ chia đúng cách để góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.