Người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ đạo chính quyền thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan nhanh chóng hỗ trợ ổn định chỗ ở và sinh hoạt cho người dân chịu ảnh hưởng, rà soát, củng cố công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ nổ vào sáng 24/11/2026 tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội khiến 7 người tử nạn và 9 người bị thương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã tới Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi, động viên người bị thương và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo Công văn số 6587/UBND-NC ngày 24/11/2026 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành, Giám đốc Công an thành phố được giao chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đống Đa tập trung khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm liên quan.

Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Đống Đa tổ chức di dời và bố trí tạm cư cho hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng tại Khu tái định cư Thượng Thanh (đường Lý Sơn, phường Việt Hưng, Hà Nội).

Trong khi chính quyền và các cơ quan chức năng ở Hà Nội đang khẩn trương cứu chữa các nạn nhân, khắc phục hậu quả cũng như điều tra để có kết luận chính xác về vụ nổ thì trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin kiểu “phiên tòa online” để “xử tội bếp gas”.

Nhìn nhận một cách khách quan thì nguy cơ cháy, nổ do sử dụng bếp gas là có thật. Tuy nhiên, khí đốt nói chung và bếp gas nói riêng là một phần của cuộc sống hiện đại toàn cầu cũng như tai nạn hoàn toàn có thể hạn chế nếu các quy định an toàn được tuân thủ nghiêm túc.

Theo số liệu tổng hợp của Worldometer, nhu cầu sử dụng khí đốt toàn cầu đã đạt mức kỷ lục hơn 4.200 tỷ mét khối vào năm 2025. Nhóm 5 quốc gia sử dụng nhiều nhất, chiếm 53,4% nhu cầu của cả thế giới là Mỹ (22,1%), Nga (11,8%), Trung Quốc (10%), Iran (6,2%), Canada (3,3%).

Tại nước ta, gas dân dụng (LPG) vẫn là nhiên liệu nấu nướng phổ biến trong nhiều gia đình và quán ăn, bên cạnh xu hướng chuyển dịch sang bếp điện, bếp từ ở các đô thị lớn.

Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai hỗ trợ di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng của vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng sử dụng gas để nấu nướng, đặc biệt là ở châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á).

Bếp gas có hiệu quả nấu nướng vượt trội như điều chỉnh nhiệt tức thì, nấu ngon các món đặc thù, không kén nồi chảo. Và điều đặc biệt là chi phí ban đầu thấp, sử dụng lâu dài và dễ sửa chữa, không sợ mất điện…

Dùng bếp gas không khó để phòng tránh rủi ro, các dòng bếp gas đời mới đều tích hợp cảm ứng ngắt tự động khi lửa tắt để tránh rò khí gas. Hơn nữa, khí gas có mùi hôi đặc trưng nên dễ phát hiện sự rò rỉ.

Theo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), bình gas chính hãng được làm bằng thép chịu lực nên không tự phát nổ trong điều kiện bình thường. Hầu hết các sự cố cháy nổ đều bắt nguồn từ sự chủ quan và thói quen cẩu thả như quên khóa van bình, để tắt lửa nhưng gas vẫn xì ra, hoặc sử dụng thiết bị kém chất lượng - bình sang chiết cũ, không kiểm tra tình trạng dây dẫn để phát hiện dây bị nứt, bị chuột cắn…

Quy trình an toàn là đặt bình gas thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tránh hầm, hố kín; giữ bếp cách bình tối thiểu 1–1,5 m hoặc có vách ngăn, tường chắn, cách tường ít nhất 15–20 cm; luôn trông coi bếp khi nấu, mở cửa hoặc bật quạt thông gió, kiểm tra dây dẫn và khóa van bình trước khi tắt bếp. Khi ngửi thấy mùi gas thì phải khóa van an toàn nếu cảm thấy an toàn, mở cửa cho thoáng khí, tuyệt đối không bật, tắt công tắc hay thiết bị tạo tia lửa và đưa mọi người ra ngoài ngay.

Tại Việt Nam, các quy định về bếp gas và việc sử dụng LPG được quản lý chặt chẽ thông qua hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật về kinh doanh/nhập khẩu và các quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường tìm kiếm, khắc phục hậu quả vụ nổ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sử dụng hệ thống bếp gas công nghiệp hoặc nhiều bình gas phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn về phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 7441:2004 về hệ thống cung cấp khí hóa lỏng LPG).

Tuy nhiên, để mọi quy định đi vào đời sống thì bên cạnh việc kiểm tra của cơ quan chức năng còn rất cần có sự hợp tác của chính những người kinh doanh, người sử dụng và toàn xã hội theo nguyên tắc “an toàn cho mọi người cũng là an toàn cho bản thân”. Còn khái niệm “toàn xã hội” ở đây chính là việc cung cấp thông tin và tố giác vi phạm từ những người xung quanh.

Sau vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 24/11, bên cạnh sự sẻ chia của cộng đồng thì mạng xã hội cũng ghi nhận nhiều hành vi lệch lạc, phản cảm gây bức xúc trong dư luận và cản trở công tác khắc phục hậu quả.

Những đối tượng chống phá không bỏ lỡ cơ hội để xuyên tạc tình hình đất nước, công kích chính quyền và cơ quan chức năng, phóng đại hậu quả mà cố tình lờ đi công tác khắc phục hậu quả.

Có những người tung tin giả, cắt ghép hình ảnh, thổi phồng con số nạn nhân, làm rối tình hình để câu tương tác.

Có cả hành vi lợi dụng nỗi đau của nạn nhân để bán hàng, trong đó có “thiết bị an toàn cho bình gas” không rõ nguồn gốc, hoặc giả mạo người thân của nạn nhân để trục lợi từ thiện.

Công an thành phố Hà Nội kêu gọi cộng đồng mạng chỉ theo dõi và chia sẻ thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cổng thông tin của cơ quan chức năng, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; không lan truyền các hình ảnh, video nhạy cảm về nạn nhân...

Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phân biệt rõ sự việc đơn lẻ khác với những suy diễn ra thành bản chất vấn đề, khi chưa rõ nguyên nhân chính thức thì không thể rút ra những bài học kinh nghiệm chính xác. Bởi vậy, sự bình tĩnh, động viên gia đình các nạn nhân, chung tay khắc phục hậu quả, tỉnh táo trước thông tin sai sự thật mới là điều cần thiết lúc này.