Khói đen cuồn cuộn sau vụ nổ nhà máy lọc dầu Bangkok ngày 26/11. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Y tế Erawan ở Bangkok, phần lớn nạn nhân bị bỏng, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen dày đặc bốc cao từ hiện trường tại một khu vực phía đông thủ đô.

Theo CNN, thông báo khẩn cấp gửi đến điện thoại di động của người dân cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 15h, đồng thời khuyến cáo mọi người tránh xa khu vực. Chưa đầy một giờ sau, chính quyền thành phố thông báo đám cháy đã được dập tắt.

Giới chức sau đó cho phép cư dân lân cận trở về nhà, song khuyến cáo những người sống trong bán kính 5 km quanh cơ sở này thận trọng trước nguy cơ ô nhiễm không khí.

Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan cho biết đã cử nhân viên đến kiểm tra chất lượng không khí và nguồn nước tại khu vực xung quanh.

Bangchak Corp., đơn vị sở hữu nhà máy lọc và kho chứa dầu, xác nhận vụ cháy trong thông báo đăng trên Facebook, đồng thời cho biết nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra. Công ty cũng đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất.

Khói và lửa bốc lên từ nhà máy lọc dầu Bangchak sau vụ nổ ở Bangkok (Thái Lan) ngày 26/11. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Akanat Promphan nhận định đám cháy có thể bắt nguồn từ một phân xưởng của nhà máy lọc dầu, cách khu vực lưu trữ dầu khoảng 100 m. Ông cho biết sẽ trực tiếp kiểm tra hiện trường để bảo đảm không còn nguy cơ xảy ra sự cố tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ không cho phép nhà máy hoạt động trở lại nếu chưa chắc chắn 100% rằng khu vực lưu trữ dầu đã an toàn”, ông Akanat nói.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan, vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung dầu của nước này, bởi Thái Lan còn 5 nhà máy lọc dầu khác và cơ sở vừa xảy ra sự cố không thuộc nhóm có quy mô lớn nhất.

Nhà máy có công suất thiết kế 120.000 thùng dầu mỗi ngày, hiện là cơ sở lọc dầu lớn thứ 5 tại Thái Lan và cũng là nhà máy duy nhất nằm trong khu vực đô thị.

Đây không phải lần đầu cơ sở này xảy ra sự cố nghiêm trọng. Một vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy hồi tháng 7/2012 từng gây hư hại khu dân cư lân cận, đồng thời khiến cơ sở phải mất khoảng hai tuần để sửa chữa trước khi hoạt động trở lại.