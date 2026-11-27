Lệ Trinh có bằng tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Máy tính tại Đại học Korea (Hàn Quốc). Ảnh: NVCC.

Phần lớn thời gian đọc của Vương Thị Lệ Trinh (sinh năm 1996), nghiên cứu viên sau tiến sĩ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế tại Đại học Harvard (Mỹ), dành cho các tài liệu, bài báo khoa học chuyên ngành AI và giải phẫu bệnh.

Những lúc rảnh rỗi, chẳng hạn khi di chuyển bằng tàu hoặc vào cuối tuần, cô thích đọc sách giấy về văn hóa, lịch sử và các vấn đề xã hội.

"Dù chưa duy trì được thường xuyên, tôi vẫn cố gắng dành thời gian đọc sách để rèn luyện khả năng tập trung lâu và sâu hơn, nhất là trong thời đại video ngắn hiện nay", Trinh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong số những cuốn sách về khoa học dữ liệu từng đọc, nữ nghiên cứu viên dành nhiều lời khen cho Mọi người đều nói dối (tên đầy đủ: Mọi người đều nói dối - Dữ liệu lớn, dữ liệu mới và những điều Internet tiết lộ về chính chúng ta) của Seth Stephens-Davidowitz.

Không chỉ cung cấp những kiến thức gần gũi với lĩnh vực nghiên cứu của Trinh, cuốn sách, có tựa gốc Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are, còn giúp cô nhìn nhận lại nhiều điều vốn được xem là hiển nhiên trong cuộc sống.

Khi dữ liệu thách thức những niềm tin

Xuất bản lần đầu năm 2017, Mọi người đều nói dối khai thác những khả năng của dữ liệu lớn, đặc biệt là dữ liệu tìm kiếm trên Internet, trong việc khám phá suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của con người mà các phương pháp khảo sát truyền thống khó tiếp cận.

Seth Stephens-Davidowitz có bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Harvard, từng làm việc với vai trò nhà khoa học dữ liệu tại Google và cộng tác với The New York Times.

Xuất phát từ việc con người có xu hướng che giấu suy nghĩ thật khi giao tiếp hoặc tham gia các cuộc khảo sát, tác giả tìm đến những dấu vết kỹ thuật số mà họ để lại trên công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Cuốn "Mọi người đều nói dối" là tựa sách bán chạy trên The New York Times. Ảnh: Fahasa.

Theo Stephens-Davidowitz, khi không phải đối diện với sự đánh giá của người khác, con người có thể cởi mở hơn về những nỗi bất an, định kiến hay mong muốn thầm kín của mình.

Thông qua việc phân tích dữ liệu, tác giả lần lượt đề cập đến nhiều vấn đề, từ tình yêu, hôn nhân, tình dục đến sự phân biệt chủng tộc, cách cha mẹ đối xử với con cái hay khả năng dự đoán kết quả bầu cử.

Chẳng hạn, trái với quan niệm phổ biến rằng hoàn cảnh khó khăn tạo động lực để các cầu thủ bóng rổ vươn lên, dữ liệu được Stephens-Davidowitz phân tích cho thấy những người sinh ra tại các địa phương giàu có ở Mỹ có nhiều cơ hội gia nhập NBA hơn.

Với Lệ Trinh, điều đáng giá nhất ở cuốn sách là cách tác giả sử dụng dữ liệu để kiểm chứng những nhận định vốn được nhiều người tin là đúng. Cô cho rằng nhiều hiện tượng tưởng chừng hiển nhiên có thể được lý giải một cách khoa học khi con người thu thập và phân tích đủ dữ liệu. Ngược lại, không ít niềm tin lâu nay chỉ xuất phát từ những quan sát chủ quan hoặc trải nghiệm cá nhân.

"Cuốn sách giúp tôi có cái nhìn khách quan hơn về nhiều khía cạnh của cuộc sống. Những điều được cho là đúng hôm nay chưa chắc còn đúng vào ngày mai, bởi có thể chúng ta chưa có đủ bằng chứng để chứng minh điều ngược lại", cô nói.

Trinh cũng tìm thấy sự tương đồng giữa thông điệp của cuốn sách và công việc nghiên cứu AI hiện tại. Theo cô, có những bài toán từng được cho là chỉ trí tuệ con người mới có thể giải quyết, song những tiến bộ của AI đã chứng minh điều ngược lại.

Do đó, trong quá trình nghiên cứu, cô luôn cố gắng duy trì tư duy cởi mở, sẵn sàng đặt câu hỏi và xem xét lại những điều bản thân từng tin tưởng khi có bằng chứng khoa học mới.

Những giới hạn của dữ liệu lớn

Sau khi ra mắt, Mọi người đều nói dối lọt vào danh sách sách bán chạy của The New York Times, The Wall Street Journal, đồng thời được The Economist và PBS NewsHour lựa chọn vào danh sách những cuốn sách nổi bật trong năm.

Steven Pinker, nhà tâm lý học nhận thức tại Đại học Harvard, cũng là người viết lời tựa cho cuốn sách, đánh giá cao khả năng khai thác dữ liệu để nghiên cứu tâm trí con người của Stephens-Davidowitz. Ông cho biết những phát hiện trong tác phẩm nhiều lần khiến ông phải thay đổi các quan niệm sẵn có về xã hội và bản chất con người.

Trong khi đó, nhà kinh tế học Steven Levitt, đồng tác giả cuốn Kinh tế học hài hước (Freakonomics), dành lời khen cho khả năng kể chuyện bằng dữ liệu của Stephens-Davidowitz.

Dữ liệu lớn mở ra những phương pháp mới trong nghiên cứu hành vi con người, song cũng đặt ra những thách thức về tính đại diện và độ tin cậy. Ảnh: Pexels.

Tuy nhiên, bên cạnh những đánh giá tích cực, cách tiếp cận của tác giả cũng đặt ra một số vấn đề về độ tin cậy và tính đại diện của dữ liệu trực tuyến.

Trong bài bình luận trên The Guardian, nhà triết học Galen Strawson lưu ý rằng một số tìm kiếm trên Internet có xu hướng tập trung vào những điều cấm kỵ, có thể gây sai lệch khi diễn giải hành vi con người. Dù ghi nhận tác giả đã chỉ ra nhiều cạm bẫy trong quá trình phân tích dữ liệu, ông cho rằng cuốn sách chưa đề cập đầy đủ đến những hệ lụy của việc ứng dụng dữ liệu lớn.

Ở góc độ học thuật, John Hunt, giáo sư khoa học máy tính tại Covenant College (Mỹ), chỉ ra một hạn chế khác trong bài đánh giá đăng trên tạp chí Perspectives on Science and Christian Faith năm 2019.

Theo Hunt, việc người dùng tự nguyện nhập từ khóa tìm kiếm có thể giúp giảm tình trạng đưa ra câu trả lời theo chuẩn mực xã hội, vốn thường gặp trong các cuộc khảo sát. Tuy nhiên, phương pháp này lại đối diện với vấn đề sai lệch do mẫu tự chọn.

Nói cách khác, những người tìm kiếm một chủ đề trên Internet chưa chắc đại diện cho toàn bộ dân số. Ngay cả khi số lượng dữ liệu rất lớn, các nhà nghiên cứu vẫn có thể đưa ra kết luận thiếu chính xác nếu không xem xét đặc điểm của nhóm người tạo ra dữ liệu đó.

Dù vậy, gần một thập kỷ sau khi xuất bản, những vấn đề được Stephens-Davidowitz đặt ra vẫn đáng suy ngẫm trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Việc tiếp cận lượng thông tin lớn chưa đủ để đưa ra kết luận đáng tin cậy, mà còn đòi hỏi khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng và diễn giải dữ liệu.