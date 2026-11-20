Cùng chơi, cùng chịu… án!
Ngày 19-11, TAND khu vực 2 - Quảng Ngãi cho biết, đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Ngọc H., Phạm Việt T. và Ngô Duy T. (đều trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, chiều 14-1, Phạm Việt T. và Ngô Duy T. góp tiền để mua ma túy về sử dụng, còn Nguyễn Ngọc H. liên hệ với người bán để mua ma túy. Tối cùng ngày, cả ba đến thuê phòng hát tại một quán karaoke ở xã Bình Sơn rồi cùng nhau sử dụng và sau đó bị Công an xã Bình Sơn kiểm tra, bắt quả tang. Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc H. 7 năm 6 tháng tù; Phạm Việt T. và Ngô Duy T. cùng mức án 7 năm 3 tháng tù đều về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cung-choi-cung-chiu-an-post361275.html