TAND khu vực 2 - Quảng Ngãi tuyên án đối với 3 bị cáo.

Theo cáo trạng, chiều 14-1, Phạm Việt T. và Ngô Duy T. góp tiền để mua ma túy về sử dụng, còn Nguyễn Ngọc H. liên hệ với người bán để mua ma túy. Tối cùng ngày, cả ba đến thuê phòng hát tại một quán karaoke ở xã Bình Sơn rồi cùng nhau sử dụng và sau đó bị Công an xã Bình Sơn kiểm tra, bắt quả tang. Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc H. 7 năm 6 tháng tù; Phạm Việt T. và Ngô Duy T. cùng mức án 7 năm 3 tháng tù đều về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.