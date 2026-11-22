Càng về cuối năm, lượng người dân và du khách đến mua sắm tại các chợ truyền thống trên địa bàn các phường ở Nha Trang càng đông. Hoạt động mua bán nhộn nhịp, hàng hóa tập kết nhiều cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản. Trước thực tế đó, ban quản lý các chợ tăng cường tuần tra, giám sát, phối hợp với công an địa phương và nhắc nhở tiểu thương, người dân nâng cao cảnh giác.

Tăng cường tuần tra, giám sát

Tại chợ Đầm, không khí mua bán luôn nhộn nhịp với các đoàn du khách tham quan, mua sắm. Xen giữa không khí mua bán là những thông báo qua hệ thống loa phát thanh nhắc nhở người dân chú ý bảo quản tài sản cá nhân. Tương tự, tại các chợ Xóm Mới (phường Nha Trang), chợ Vĩnh Hải (phường Bắc Nha Trang), chợ Ga (phường Tây Nha Trang), hoạt động mua bán cũng diễn ra sôi động từ sáng sớm đến chiều tối. Các chợ đều có quy mô lớn, lượng người ra vào đông, hàng hóa đa dạng, hoạt động giao nhận hàng hóa và thanh toán diễn ra liên tục, dễ tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng. Chợ Đầm và chợ Xóm Mới mỗi nơi có hơn 1.000 hộ kinh doanh; chợ Vĩnh Hải có 3 khu nhà lồng với hơn 900 sạp hàng, trong đó hơn 600 hộ đang kinh doanh.

Lực lượng an ninh trực camera an ninh tại chợ Đầm.

Để bảo đảm an toàn tài sản, ban quản lý các chợ bố trí lực lượng bảo vệ tuần tra tại khu vực kinh doanh, lối ra vào và những nơi đông người; thường xuyên phát loa nhắc nhở tiểu thương, khách mua hàng giữ gìn tư trang, gửi xe đúng nơi quy định. Hệ thống camera cũng được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu để hỗ trợ giám sát, phát hiện và xác minh các vụ việc phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Hoan - Trưởng phòng An ninh trật tự Công ty TNHH Một thành viên Chợ Đầm cho biết: “Hiện nay, đơn vị đã lắp đặt hơn 120 camera an ninh bên trong và xung quanh chợ; dự kiến đến cuối năm nâng số lượng lên hơn 200 camera. Hệ thống giúp tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, hỗ trợ xác minh các vụ mất cắp và giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình mua bán”.

Nâng cao ý thức cảnh giác

Bên cạnh sự chủ động của lực lượng bảo vệ, ý thức phòng ngừa của tiểu thương và người đi chợ có vai trò quan trọng. Vào giờ cao điểm, việc vừa bán hàng, vừa giao dịch, thanh toán dễ khiến tiểu thương mất tập trung, sơ hở trong bảo quản tiền bạc và tài sản.

Bà Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương kinh doanh thời trang tại chợ Đầm chia sẻ: “Hằng ngày, chợ thường đông người nên mình phải tự cảnh giác trước. Tiền bán hàng tôi cất vào chỗ an toàn hoặc bỏ trong túi đeo sát người, không để hớ hênh trên quầy. Thấy khách hàng sơ ý để giỏ xách hay điện thoại bên ngoài, tôi cũng nhắc cất gọn để phòng kẻ gian”.

Người dân khi đi chợ cũng được khuyến cáo khóa xe cẩn thận, gửi đúng nơi quy định. Bà Trịnh Kim Ngân (trú tại đường Lê Văn Miến, phường Bắc Nha Trang) cho biết: “Nhiều lúc đi chợ vội vàng, tôi cũng định dựng xe tạm dưới lòng đường rồi chạy vào cho nhanh. Nhưng thấy không ít trường hợp để xe bên ngoài bị kẻ gian lấy mất nên tôi vẫn đưa xe vào bãi của Ban Quản lý chợ, lấy vé đàng hoàng rồi mới yên tâm mua sắm”.

Dịp cuối năm, người dân cần hạn chế mang theo nhiều tiền mặt, tài sản có giá trị; luôn giữ ví, điện thoại, túi xách sát bên người, không để đồ đạc hớ hênh trên xe. Tiểu thương cần cất giữ tiền hàng cẩn thận khi rời quầy, đồng thời kiểm tra trực tiếp số dư tài khoản khi nhận thanh toán chuyển khoản để tránh bị lừa đảo bằng hóa đơn, biên lai giả. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra mất cắp, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng bảo vệ chợ và công an phường để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Việc kết hợp giữa tăng cường tuần tra, giám sát và nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mỗi người sẽ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường mua bán an toàn tại các chợ truyền thống, nhất là trong cao điểm mua sắm cuối năm.