Nhóm nhạc nữ VIVIZ vừa giành chiến thắng trong vụ kiện công ty quản lý cũ Big Planet Made Entertainment liên quan đến tranh chấp hợp đồng độc quyền và khoản thu nhập chưa được thanh toán.

Ngày 21/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Tòa án Trung tâm Seoul đã ra phán quyết có lợi cho ba thành viên Eunha, SinB và Umji từ ngày 3/11, xác định hợp đồng giữa hai bên đã chấm dứt hợp pháp từ ngày 4/3/2026.

Theo phán quyết, Big Planet Made Entertainment phải thanh toán cho ba nữ ca sĩ tổng cộng 338,7 triệu won tiền quyết toán thu nhập còn thiếu, tương đương khoảng 250.000 USD, cùng khoản lãi phát sinh do chậm thanh toán.

Ảnh: BPM Entertainment

Tranh chấp bắt nguồn từ việc công ty không thanh toán khoản thu nhập hoạt động của nhóm trong quý IV/2025.

Bên cạnh đó, Big Planet Made còn đơn phương dừng toàn bộ kế hoạch chuẩn bị album mới của VIVIZ. Các thành viên cho biết họ đã thông báo chấm dứt hợp đồng vào tháng 3/2026 và chính thức khởi kiện vào tháng 4 cùng năm.

Trong quá trình xem xét vụ việc, tòa án đặc biệt chú ý đến kế hoạch phát hành album bị đình chỉ. VIVIZ đã hoàn tất thu âm ca khúc chủ đề vào khoảng tháng 1/2026 và dự kiến chụp ảnh bìa album trong tháng 2.

Tuy nhiên, công ty bất ngờ dừng kế hoạch phát hành mà không đưa ra lời giải thích thỏa đáng.

Hội đồng xét xử nhận định hoạt động nghệ thuật như phát hành âm nhạc, biểu diễn và chụp quảng cáo không giống những sản phẩm vật chất có thể lưu kho để cung cấp vào thời điểm khác.

Cơ hội hoạt động của nghệ sĩ phụ thuộc vào độ tuổi, mức độ nổi tiếng và tình hình thị trường tại từng thời điểm. Vì vậy, việc công ty không cung cấp hoạt động quản lý và hỗ trợ đúng lúc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của nghệ sĩ.

Tòa cũng xem xét tình hình tài chính của Big Planet Made Entertainment. Công ty từng rơi vào tình trạng âm vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2023-2024, làm dấy lên nghi ngại về khả năng duy trì hoạt động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quản lý nghệ sĩ.

Từ những yếu tố này, tòa xác định nền tảng tin tưởng giữa hai bên đã đổ vỡ và việc VIVIZ chấm dứt hợp đồng là có căn cứ.

Trước phán quyết mới, vào tháng 6/2026, ba thành viên đã được tòa chấp thuận yêu cầu tạm đình chỉ hiệu lực hợp đồng độc quyền với Big Planet Made trong thời gian chờ giải quyết vụ kiện.

Đến tháng 10, họ ký hợp đồng độc quyền mới với công ty giải trí Uncore, mở ra giai đoạn hoạt động tiếp theo.

Vụ việc của VIVIZ cũng nằm trong làn sóng tranh chấp hợp đồng tại các công ty thuộc hệ thống One Hundred, tập đoàn giải trí có liên quan đến Big Planet Made.

Một số nghệ sĩ khác như The Boyz, Lee Seung Gi, Lee Mu Jin và các thành viên EXO gồm Chen, Baekhyun, Xiumin cũng từng thông báo ý định chấm dứt hợp đồng, viện dẫn những vấn đề liên quan đến khoản thu nhập chưa được thanh toán.

Trong khi đó, Cha Ga Won, người đứng đầu Big Planet Made Entertainment, đang đối mặt với vụ xét xử liên quan đến cáo buộc gian lận khoảng 30 tỷ won. Vụ án này vẫn đang trong quá trình xét xử sơ thẩm và các cáo buộc chưa được xác định bằng phán quyết cuối cùng.

Eunha, SinB và Umji từng là thành viên nhóm nhạc GFriend, ra mắt năm 2015. Sau khi GFriend ngừng hoạt động, bộ ba tái xuất với tên gọi VIVIZ vào tháng 2/2022 và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Chiến thắng pháp lý lần này giúp các thành viên chính thức khép lại tranh chấp hợp đồng với công ty cũ, đồng thời đòi lại khoản thu nhập mà họ cho rằng mình đáng được nhận.