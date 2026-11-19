Đây là tổn thất đáng tiếc với cá nhân Đình Bắc, nhất là khi anh vừa trải qua một năm ghi dấu ấn mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển.

Hôm qua, tiền đạo sinh năm 2004 được xác định gặp tổn thương lúc ở vùng gối. Đình Bắc bị rách bán phần dây chằng bên ngoài, tổn thương nhẹ sụn chêm nhưng chưa đến mức rách, cùng tình trạng phù dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Đình Bắc sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tháng để điều trị.

Tiền đạo Đình Bắc sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất hết năm 2026 do dính chấn thương. Ảnh: ASEAN United FC

Điều khiến chấn thương của Đình Bắc càng đáng tiếc là anh vừa trải qua một năm 2026 bùng nổ. Tiền đạo 22 tuổi ghi 10 bàn cho tuyển Việt Nam trong năm nay, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp quốc tế lên 12. Bàn thắng vào lưới Kyrgyzstan ở Casper Cup cũng cho thấy khả năng tạo đột biến và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của chân sút xứ Nghệ.

Trước đó, Đình Bắc còn là một trong những nhân tố nổi bật giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026. Anh ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo tại giải đấu, góp mặt trong nhóm những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất. Những màn trình diễn ấy giúp tiền đạo sinh năm 2004 nhận được nhiều sự kỳ vọng ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 22, Đình Bắc vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, chấn thương lần này chắc chắn là thử thách không nhỏ, đặc biệt khi anh đang có đà phát triển rất tốt. Điều quan trọng nhất với tiền đạo tuyển Việt Nam lúc này là điều trị đúng lộ trình, hồi phục hoàn toàn trước khi trở lại sân cỏ.

Người hâm mộ có lý do để tiếc nuối khi một trong những tài năng đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam phải tạm dừng thi đấu sau một năm nhiều dấu ấn. Nhưng với tuổi đời còn rất trẻ, Đình Bắc vẫn có cơ hội trở lại mạnh mẽ. Một sự nghiệp dài phía trước quan trọng hơn việc vội vàng trở lại khi chấn thương chưa được chữa trị dứt điểm.