HLV Arthur Diles (Công an TP.HCM) và HLV Raul Caneda (Buriram United) phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu tại Shopee Cup 2026/27. Ảnh: VFF

Tối 18.11, CLB Công an TP.HCM đã tạo nên bất ngờ khi vượt qua Buriram United (Thái Lan) với tỷ số 1-0 trên sân Bình Dương, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A Giải vô địch các CLB Đông Nam Á – Shopee Cup 2026/27. Bàn thắng ở phút 88 của Nguyễn Thái Quốc Cường giúp đại diện bóng đá Việt Nam giành trọn 3 điểm trước đối thủ được đánh giá cao.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Arthur Diles không giấu được sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Theo ông, chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần thi đấu quyết tâm của toàn đội.

“Các cầu thủ đã cố gắng hết sức trong tập luyện và thi đấu. Mỗi người đều như một chiến binh, cùng nhau tạo ra nhiều cơ hội để có được chiến thắng này. Hàng phòng ngự hôm nay hoạt động rất tốt, tạo tiền đề để Quốc Cường ghi bàn thắng quyết định. Đây thực sự là một chiến thắng tuyệt vời cho CLB”, HLV Arthur Diles chia sẻ.

Nhà cầm quân người Australia đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các cầu thủ Việt Nam trong chiến thắng trước Buriram United. Đáng chú ý, ở thời điểm Quốc Cường ghi bàn quyết định, cả 10 cầu thủ đang thi đấu trên sân của Công an TP.HCM đều là nội binh.

Theo HLV Arthur Diles, điều này càng khiến chiến thắng trở nên ý nghĩa, bởi nhiều cầu thủ trẻ hoặc chưa thường xuyên được ra sân đã tận dụng tốt cơ hội để khẳng định khả năng.

Đề cập đến vấn đề thể lực, HLV trưởng Công an TP.HCM thừa nhận lịch thi đấu dày đặc đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với đội bóng. Trường hợp của Quang Kiệt, cầu thủ phải trải qua bốn trận trong tám ngày, là một ví dụ.

Ban huấn luyện đã chủ động điều chỉnh khối lượng tập luyện, kết hợp chế độ dinh dưỡng và hồi phục nhằm giúp các cầu thủ duy trì trạng thái thể lực tốt nhất. Với Quang Kiệt, đội bóng cũng có những tính toán riêng để hạn chế nguy cơ quá tải.

Trong khi đó, việc tiền đạo Olaha phải rời sân sớm vì chấn thương nhẹ đã khiến ban huấn luyện điều chỉnh nhân sự. Tuy nhiên, sự thay đổi này đồng thời mở ra cơ hội thi đấu cho các cầu thủ nội, góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong chiến thắng của đội chủ nhà.

Dù vừa giành kết quả quan trọng tại đấu trường khu vực, HLV Arthur Diles khẳng định Công an TP.HCM sẽ không ngủ quên trên chiến thắng. Toàn đội cần nhanh chóng chuyển sự tập trung sang V.League, nơi họ chuẩn bị có chuyến làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

“Điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục, bởi CLB đã thi đấu rất nhiều trong thời gian qua. Toàn đội đã sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần cho những trận đấu tiếp theo”, HLV Arthur Diles nhấn mạnh.

Cùng chung niềm vui với ban huấn luyện, thủ môn Patrik Lê Giang, người được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, cho rằng chiến thắng trước Buriram United là thành quả từ sự nỗ lực và đoàn kết của cả tập thể.

Thủ thành này đặc biệt dành lời khen cho Nguyễn Thái Quốc Cường, người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Công an TP.HCM đánh bại đại diện Thái Lan.

Sau ba năm cùng tập luyện và thi đấu, Patrik Lê Giang đánh giá cao sự tiến bộ của Quốc Cường, đồng thời tin tưởng tiền vệ này sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho đội bóng.

“Quốc Cường hôm nay đã chơi rất tốt và chứng tỏ mình là cầu thủ quan trọng của CLB. Tôi rất vui khi đội bóng đang chơi thứ bóng đá đẹp và giành chiến thắng. Đây là điều đáng tự hào”, Patrik Lê Giang bày tỏ.

Khi được hỏi về cơ hội cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, thủ môn Patrik Lê Giang cho biết anh chưa đặt nặng thành tích cá nhân. Sau bốn năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, mục tiêu lớn nhất của anh vẫn là duy trì phong độ, cống hiến cho CLB và tiếp tục tạo nên những dấu ấn trong sự nghiệp.

Ở phía Buriram United, HLV Raul Caneda thừa nhận đội bóng của ông đã phải trả giá vì không tận dụng được các cơ hội ghi bàn, đặc biệt trong hiệp một.

Theo nhà cầm quân này, dù kiểm soát bóng và tổ chức được nhiều đợt tấn công, các cầu thủ Buriram United lại thiếu hiệu quả ở những tình huống xử lý quyết định trong vòng cấm đối phương.

“Các cầu thủ Công an TP.HCM đã thi đấu rất nhiệt huyết và tạo được ấn tượng tốt. Kết quả họ đạt được là xứng đáng”, HLV Raul Caneda đánh giá.

Ông cũng cho biết việc không sử dụng cầu thủ mang áo số 7 xuất phát từ tình trạng chấn thương nhẹ, đồng thời là quyết định nhằm bảo đảm thể lực và trao cơ hội cho những nhân tố khác.

Chiến thắng trước Buriram United không chỉ mang về ba điểm quan trọng cho Công an TP.HCM tại Shopee Cup 2026/27 mà còn cho thấy khả năng cạnh tranh của đội bóng khi đối đầu với những đối thủ mạnh trong khu vực. Đặc biệt, dấu ấn của các cầu thủ nội cùng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự là những tín hiệu tích cực để thầy trò HLV Arthur Diles hướng tới các trận đấu tiếp theo.