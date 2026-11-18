U17 Saudi Arabia quyết tâm tạo bất ngờ

Vào lúc 21h00 ngày 19/11 (giờ Việt Nam), U17 Saudi Arabia sẽ đối đầu U17 Uruguay trong khuôn khổ bảng D U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Đây là cuộc so tài đáng chú ý khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong ngày ra quân, qua đó tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

U17 Saudi Arabia tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu U17 Uruguay tại U17 World Cup 2026.

U17 Saudi Arabia bước vào World Cup U17 2026 với quyết tâm khẳng định sự tiến bộ của bóng đá trẻ Tây Á. Đội bóng này giành quyền tham dự giải đấu sau khi lọt vào tứ kết Giải vô địch U17 châu Á 2026, trước khi dừng bước bởi thất bại 1-3 trước U17 Trung Quốc.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ahmed Al Hanfoosh, U17 Saudi Arabia đã có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng. Đội bóng Tây Á trải qua nhiều đợt tập huấn, trong đó có giải giao hữu tại Croatia với sự góp mặt của các đối thủ như Algeria, Chile, Italy và Đan Mạch.

Bên cạnh đó, U17 Saudi Arabia cũng giành chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar và hòa U17 Costa Rica 0-0. Những kết quả này cho thấy đội bóng đang từng bước cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự ổn định trong lối chơi.

Một lợi thế đáng kể của U17 Saudi Arabia là điều kiện thi đấu tại Qatar khá tương đồng với môi trường quen thuộc ở khu vực Tây Á. Điều này giúp các cầu thủ hạn chế khó khăn trong quá trình thích nghi với khí hậu, sinh hoạt và điều kiện sân bãi.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của U17 Saudi Arabia nằm ở khả năng đối phó với tốc độ và sức ép từ đối thủ. Trước một U17 Uruguay sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, đại diện Tây Á cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế sai sót ở khu vực phòng ngự và tận dụng tối đa những tình huống phản công. Tiền vệ Abdullah Al Dawsari được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tuyến, hỗ trợ phòng ngự và tổ chức những pha lên bóng của U17 Saudi Arabia.

U17 Uruguay tự tin hướng tới chiến thắng

Ở phía đối diện, U17 Uruguay bước vào giải đấu với sự tự tin sau quá trình chuẩn bị tương đối ấn tượng. Đội bóng Nam Mỹ trở lại sân chơi U17 World Cup sau 13 năm vắng bóng, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong công tác đào tạo trẻ. Trong quá khứ, Uruguay từng giành ngôi á quân U17 World Cup 2011.

U17 Uruguay được đánh giá nhỉnh hơn U17 Saudi Arabia trước trận ra quân U17 World Cup 2026.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ignacio Gonzalez, U17 Uruguay đang xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và tổ chức chiến thuật linh hoạt. Đội bóng này giành quyền tham dự World Cup U17 2026 sau khi đứng thứ sáu tại giải vô địch U17 Nam Mỹ.

Đáng chú ý, trong quá trình tập huấn tại Tây Ban Nha, U17 Uruguay liên tiếp giành những kết quả tích cực trước các đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau. Đại diện Nam Mỹ lần lượt đánh bại U17 Uzbekistan 3-0, U17 Thụy Điển 2-1, U17 Bỉ 1-0 và U17 Ba Lan 1-0.

Đặc biệt, U17 Uruguay từng giành chiến thắng 4-0 trước chính U17 Saudi Arabia trong một trận giao hữu. Kết quả này phần nào cho thấy sự vượt trội của đại diện Nam Mỹ về khả năng triển khai lối chơi và tận dụng cơ hội.

Với phong độ ổn định cùng sự tự tin từ những trận đấu chuẩn bị, U17 Uruguay được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận, gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương và tìm kiếm bàn thắng ngay trong hiệp một.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ gần đây, U17 Uruguay vẫn được đánh giá cao hơn. Đặc biệt, chiến thắng cách biệt trong lần gặp nhau ở trận giao hữu trước đó mang đến lợi thế tâm lý không nhỏ cho đại diện Nam Mỹ.

Dù vậy, U17 Saudi Arabia hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự tập trung và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Một thế trận thận trọng trong hiệp một có thể là phương án phù hợp để đội bóng Tây Á hạn chế sức mạnh tấn công của đối phương. Với chất lượng đội hình cùng khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, U17 Uruguay nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Đội hình dự kiến: U17 Saudi Arabia: Abdullah Al Mas; Ahmad Ishak, Marwan Al Yami, Ammar Maimani, Jawad Al Hashim Al Sayed; Khalid Sharahili, Abdullah Al Dawsari, Abdullah Al Batli; Ali Al Makki, Faris Bu Shaqraa, Faisal Bayomi. U17 Uruguay: Luis Machín; Gabriel da Silva, Dante Rodella, Dahal Guedes, Lautaro Muñiz; Thiago Brizuela, Facundo Rodríguez, Bruno Bueno; Nicolás Scotti, Thiago Mora, Alan Soares de Lima. Dự đoán: U17 Saudi Arabia 0-2 U17 Uruguay.