Các cầu thủ Công an TP.HCM thi đấu quyết tâm, giành chiến thắng 1-0 trước Buriram United tại Shopee Cup 2026/27. Ảnh: VFF

Tiếp đón Buriram United, đội bóng đã hai lần liên tiếp vô địch Shopee Cup, Công an TP.HCM được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Đối thủ đến từ Thái Lan sở hữu lực lượng chất lượng, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Arthur Diles đã nhập cuộc đầy quyết tâm, lựa chọn lối chơi chặt chẽ và chủ động tổ chức những tình huống phản công khi có cơ hội.

Ngay trong hiệp một, Buriram United cho thấy sức mạnh bằng khả năng kiểm soát bóng và những đợt tấn công liên tiếp. Đội khách tích cực khai thác khoảng trống ở hai biên, tìm cách tiếp cận khung thành Công an TP.HCM.

Trước sức ép của đối thủ, hàng phòng ngự đội chủ nhà duy trì sự tập trung, trong khi thủ môn Patrik Lê Giang liên tục có những tình huống xử lý chắc chắn để bảo vệ khung thành.

Ở chiều ngược lại, Công an TP.HCM không hoàn toàn lép vế. Đội chủ nhà vẫn tạo ra một số pha lên bóng đáng chú ý, trong đó Olaha Mạnh Đức có cơ hội dứt điểm nhưng không thể vượt qua thủ môn Neil Etheridge bên phía Buriram United.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù hai đội đều có những thời điểm tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương.

Bước sang hiệp hai, Buriram United tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế. Đại diện Thái Lan gia tăng tốc độ tấn công, buộc hàng thủ Công an TP.HCM phải hoạt động với cường độ cao.

Phút 70, Sebas Moyano tung cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Patrik Lê Giang đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà. Đây là một trong những tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu, góp phần giúp Công an TP.HCM duy trì thế cân bằng trước đối thủ mạnh.

Trong khi Buriram United chưa thể tận dụng những cơ hội tạo ra, Công an TP.HCM vẫn kiên trì chờ đợi thời cơ. Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp khi trận đấu chỉ còn ít phút.

Phút 88, Phan Văn Đức có pha dứt điểm khiến thủ môn Neil Etheridge phải cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền vệ mang áo số 19 nhanh chóng thực hiện cú cứa lòng chân phải kỹ thuật, đưa bóng vào góc cao khung thành Buriram United.

Pha lập công đẹp mắt của Quốc Cường khiến sân Bình Dương bùng nổ, đồng thời tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc đối đầu giữa hai đội.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, Công an TP.HCM tập trung bảo vệ thành quả. Dù Buriram United nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối, hàng phòng ngự đội chủ nhà vẫn đứng vững để khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0.

Đây là thắng lợi đầu tiên của Công an TP.HCM tại Shopee Cup 2026/27, sau khi đội bóng hòa Ratchaburi 1-1 ở trận ra quân. Với kết quả này, đại diện Việt Nam có được 4 điểm sau hai lượt trận, tạo thêm lợi thế trong cuộc đua tại bảng A.

Bên cạnh người ghi bàn quyết định Nguyễn Thái Quốc Cường, thủ môn Patrik Lê Giang cũng để lại dấu ấn nổi bật với nhiều pha cứu thua quan trọng. Màn trình diễn xuất sắc giúp anh được Ban tổ chức bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Shopee Star of the Match).

Đánh bại nhà đương kim vô địch Buriram United không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn cho thấy khả năng cạnh tranh của Công an TP.HCM trước những đối thủ hàng đầu khu vực. Chiến thắng này tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Arthur Diles trong hành trình chinh phục các mục tiêu tại Shopee Cup 2026/27.