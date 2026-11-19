Dù đội tuyển Việt Nam thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan ở chung kết Casper Cup 2026 tối 17.11, Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn với siêu phẩm sút xa ở phút 19. Bàn thắng này giúp tiền đạo sinh năm 2004 nâng tổng số pha lập công cho đội tuyển trong năm 2026 lên 11, qua đó vượt Nguyễn Xuân Son (9 bàn) để vươn lên dẫn đầu.