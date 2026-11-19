Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/11/2026
Bnews. Cập nhật nhanh lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/11/2026 mới nhất. Xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Cúp C1, V-League, La Liga, Serie A và kênh trực tiếp chuẩn xác.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/11/2026 cập nhật đầy đủ và chính xác giờ thi đấu các trận cầu tâm điểm diễn ra trong ngày. Chi tiết lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Cúp C1 châu Âu Champions League, La Liga, Serie A, V-League và các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam. Theo dõi lịch phát sóng trực tiếp bóng đá nhanh và chuẩn nhất ngay dưới đây.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/11/2026
Lịch thi đấu U17 World Cup 2026
20h00 ngày 19/11: Bảng B - New Caledonia U17 vs Ecuador U17
20h00 ngày 19/11: Bảng D - Pháp U17 vs Haiti U17
20h30 ngày 19/11: Bảng B - Hàn Quốc U17 vs Uganda
21h00 ngày 19/11: Bảng A - Ai Cập vs Hy Lạp U17
22h00 ngày 19/11: Bảng C - Mozambique U17 vs Denmark U17
22h30 ngày 19/11: Bảng A - Qatar U17 vs Panama U17
23h00 ngày 19/11: Bảng C - Argentina U17 vs Australia U17
23h00 ngày 19/11: Bảng D - Saudi Arabia U17 vs Uruguay U17
Lịch thi đấu VĐQG Qatar
22h30 ngày 19/11: Al-Ahli vs Al-Shamal
22h30 ngày 19/11: Al-Gharafa vs Al-Arabi
Lịch thi đấu VĐQG UAE
19h45 ngày 19/11: Al-Wasl vs Hatta
22h25 ngày 19/11: Al-Ain vs Al-Dhafra
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Slovenia
19h30 ngày 19/11: ND Beltinci vs NK Celje
19h30 ngày 19/11: NK Dob vs NK Bistrica.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-19-11-2026/444839.html