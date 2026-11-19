Tương lai của HLV Kim Sang Sik đang nhận được sự quan tâm khi hợp đồng giữa ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn vào ngày 28/2/2027. Hai bên chưa công bố thỏa thuận mới, đồng nghĩa khả năng chia tay vẫn có thể xảy ra nếu không tìm được tiếng nói chung. Trong trường hợp đó, VFF sẽ phải tính đến phương án tìm kiếm một nhà cầm quân mới cho đội tuyển Việt Nam.

Một trong những cái tên có thể được nhắc đến trong các cuộc tranh luận là HLV Philippe Troussier. Nhà cầm quân người Pháp từng có hơn một năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, đồng thời để lại nhiều dấu ấn gây tranh cãi về cách xây dựng lực lượng và định hướng lối chơi. Dù vậy, khả năng ông trở lại chiếc ghế HLV trưởng gần như không có.

Thực tế, bóng đá Việt Nam không thiếu tiền lệ các HLV ngoại tái hợp đội tuyển sau khi chia tay. Theo thống kê của Saostar, ba nhà cầm quân từng có cơ hội trở lại là Alfred Riedl, Henrique Calisto và Edson Tavares.

Nếu HLV Kim Sang Sik không ký hợp đồng mới, VFF sẽ tìm người kế nhiệm. Tuy nhiên, khả năng HLV Troussier trở lại gần như không có. Ảnh: VFF

Trong đó, HLV Henrique Calisto để lại dấu ấn lớn nhất. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt tuyển Việt Nam trước khi trở lại và đưa đội tuyển đến chức vô địch AFF Cup 2008. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đăng quang ở sân chơi Đông Nam Á, tạo nên cột mốc lịch sử.

HLV Alfred Riedl cũng có nhiều giai đoạn làm việc với bóng đá Việt Nam. Ông từng đưa đội tuyển vào chung kết Tiger Cup 1998 và góp phần tạo dấu ấn cho một thế hệ cầu thủ nổi bật. Những trường hợp này cho thấy việc một HLV cũ trở lại không phải kịch bản xa lạ với bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, câu chuyện của HLV Troussier lại khác. Ông chia tay tuyển Việt Nam vào ngày 26/3/2024, sau thất bại 0-3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình. VFF và nhà cầm quân người Pháp thống nhất chấm dứt hợp đồng ngay sau trận đấu này.

Trong thời gian dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Troussier đặt mục tiêu xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, trao nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ và hướng đến những thay đổi dài hạn. Tuy nhiên, kết quả thi đấu không đáp ứng kỳ vọng. Đội tuyển liên tiếp nhận những thất bại quan trọng, trong đó có hai trận thua Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Sau khi chia tay, cách làm bóng đá của chiến lược gia người Pháp vẫn được nhắc đến trong những cuộc tranh luận. Một số ít ý kiến nhìn nhận ông phát triển dài hạn, nhưng cũng có nhiều quan điểm không đồng tình với cách lựa chọn nhân sự và kết quả trên sân.

HLV Kim Sang Sik là người phù hợp nhất. Ảnh: Lê Phong

Ở thời điểm hiện tại, phương án hợp lý hơn với bóng đá Việt Nam là đàm phán để tiếp tục hợp tác với HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giành hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào các năm 2024 và 2026, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33, HCĐ U23 châu Á 2026 và đưa tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027.

Những thành tích này giúp ông Kim tạo dựng vị thế vững chắc với bóng đá Việt Nam. Bên cạnh danh hiệu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã hiểu rõ lực lượng, môi trường bóng đá và có thời gian xây dựng đội tuyển theo định hướng của mình.

Vì vậy, nếu HLV Kim Sang Sik không tiếp tục gắn bó, VFF sẽ tìm kiếm những ứng viên khác thay vì khả năng tái hợp với HLV Troussier. Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam gần như không có cơ hội trở lại, bất chấp những tiền lệ từng xảy ra trong quá khứ.