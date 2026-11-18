Trong trận đấu vừa diễn ra, xác định trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp lẫn chiều sâu đội hình nên CA TP.HCM lựa chọn lối chơi thận trọng, đề cao sự chắc chắn bên phần sân nhà. Ở chiều ngược lại, Buriram United cũng không quá mạo hiểm đẩy cao đội hình từ sớm, khiến thế trận trong 45 phút đầu tiên diễn ra giằng co và chặt chẽ.

Cơ hội nguy hiểm hiếm hoi của hiệp một thuộc về đại diện Thái Lan ở phút 27. Từ một pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, Alexandru Tudorie thoát xuống căng ngang thuận lợi để Goran Causic băng vào dứt điểm một chạm trong tư thế đối mặt. Tuy nhiên, thủ thành của đội tuyển Việt Nam là Lê Giang đã phản xạ xuất thần, dùng chân cản phá cú sút. Đây gần như là tình huống đáng nói duy nhất của hiệp 1, một hiệp đấu mà 2 đội đã ưu tiên sự thận trọng.

Bước sang hiệp hai, cục diện trận đấu trở nên cởi mở và giàu tốc độ hơn hẳn khi cả hai đội đều bộc lộ rõ tham vọng giành trọn 3 điểm. CA TP.HCM chủ động đẩy cao nhịp độ tấn công và sớm tạo ra sóng gió ở phút 67. Vừa được tung vào sân để thay thế cho Olaha Mạnh Đức, tài năng trẻ mới trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam là Khoa Ngô lập tức có cơ hội ghi bàn ngay trong lần chạm bóng đầu tiên. Đáng tiếc, pha dứt điểm của anh có điểm chạm bóng không tốt, bỏ lỡ thời cơ mở tỷ số đầy ngon ăn.

Chỉ 3 phút sau tình huống thoát thua, Buriram United lập tức đưa ra lời đáp trả đanh thép. Antonio Moya Vega có pha đột phá táo bạo từ hành lang cánh phải rồi tung cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Một lần nữa, đôi tay nhựa của thủ môn Lê Giang lại lên tiếng khi đẩy bóng dội trúng cột dọc bật ra, trước khi hậu vệ đội chủ nhà kịp thời băng về bọc lót, hóa giải nguy hiểm.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa, bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 88. Từ tuyến giữa, Khoa Ngô tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đội khách, đặt Văn Đức vào thế phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ thành kỳ cựu Neil Etheridge. Dù cú dứt điểm đầu tiên của Văn Đức bị người gác đền bên phía Buriram cản phá thành công, bóng lại bật ra đúng tầm băng lên của tuyển thủ Quốc Cường. Tiền vệ này tung cú sút đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn của Buriram chỉ biết chôn chân đứng nhìn.

Bàn thắng quý hơn vàng ở phút cuối khiến các khán đài sân Bình Dương như nổ tung trong niềm vui sướng vỡ òa. Chủ nhà giành thắng lợi 1-0, giữ lại 3 điểm trọn vẹn. Chiến thắng này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bởi đội bóng ngành Công an bước vào trận đấu với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột, trong khi đối thủ của họ lại là thế lực số một của bóng đá Thái Lan và là nhà đương kim vô địch Cúp C1 Đông Nam Á trong hai mùa giải liên tiếp.