Kane dính chấn thương nặng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/11, tại vòng 10 Bundesliga, Bayern Munich trải qua trận hòa 1-1 trước Cologne theo cách không thể tệ hơn. Đội bóng của HLV Vincent Kompany không chỉ đánh rơi điểm số trên sân nhà mà còn mất Harry Kane trong thời gian dài. Michael Olise cũng gặp vấn đề ở mắt cá chân, khiến tình hình nhân sự của nhà đương kim vô địch Bundesliga thêm đáng lo.

Bi kịch bắt đầu ở phút 18. Sau nỗ lực dứt điểm, Kane đổ xuống sân và tỏ ra đau đớn ở mắt cá chân trái. Ban đầu, tình huống khiến khán giả nghĩ tiền đạo người Anh đang tìm cách kiếm phạt đền. Tuy nhiên, phản ứng của anh cho thấy đây là vấn đề nghiêm trọng.

Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, Kane phải rời sân theo quyết định của Kompany. Tiền đạo 33 tuổi tập tễnh đi vào đường hầm, sau đó tiếp tục được các bác sĩ đánh giá tình trạng chấn thương. Anh thậm chí phải rời sân vận động với sự hỗ trợ của một chiếc nạng.

Giám đốc Thể thao Max Eberl xác nhận Kane bị rách dây chằng chày mác ở mắt cá chân. Chấn thương này khiến chân sút chủ lực của Bayern phải nghỉ thi đấu khoảng ba tháng. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội bóng, đặc biệt khi Kane đang giữ vai trò trung tâm trên hàng công.

Olise cũng phải rời sân vì chấn thương mắt cá. Ảnh: Reuters.

Nỗi lo chưa dừng lại ở đó, Olise cũng gặp vấn đề ở mắt cá chân trái trong hiệp một. Cầu thủ người Pháp cố gắng thi đấu hết 45 phút, nhưng không thể trở lại sau giờ nghỉ, Tim Binder được tung vào sân thay thế.

Dù vậy, Kompany tỏ ra lạc quan về tình trạng của Olise. Ông cho rằng việc rút cầu thủ này khỏi sân chỉ là biện pháp phòng ngừa và hy vọng anh sẽ cảm thấy tốt hơn vào thứ hai.

Bayern vốn đã có nhiều cầu thủ chấn thương, gồm Luis Diaz, Ismael Saibari, Manuel Neuer, Alphonso Davies và Serge Gnabry. Việc mất thêm Kane và Olise khiến lực lượng của đội bóng Đức bị bào mòn nghiêm trọng. Đặc biệt, khoảng trống mà Kane để lại sẽ là bài toán lớn với Kompany trong những tháng tới.

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