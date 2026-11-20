Phong độ Bayern Munich vs FC Koln

Dù trải qua một vài cú vấp nho nhỏ song về cơ bản, Bayern Munich vẫn đang thể hiện bộ mặt rất ổn định. Suốt 16 lần cả thảy ra sân từ đầu mùa, đội chủ sân Allianz đều chưa một lần nếm trải vị đắng của kẻ chiến bại, giành 11 thắng và 5 hòa.

Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, không tập thể nào còn duy trì được mạch trận bất bại như đoàn quân dưới trướng HLV Vincent Kompany. Sau 2 tuần tạm nghỉ dịp FIFA Days, Bayern Munich chắc chắn rất muốn tăng tốc ở đấu trường quốc nội.

Đánh bại FC Koln, đút túi 3 điểm trọn vẹn được xem như mục tiêu tương đối dễ dàng dành cho Harry Kane và các đồng đội. Nên nhớ, 9 lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên, gã khổng lồ xứ Bavaria đã thắng đến 8 và chỉ hòa 1.

Cũng trên sân Allianz ở mùa giải năm ngoái, đại gia thành Munich từng đè bẹp FC Koln với tỷ số đậm đà 5-1, với cú hat-trick được ghi bởi Harry Kane. Gặp lại đối thủ yêu thích, chân sút ngôi sao người Anh càng thêm khao khát cắt đứt chuỗi 3 trận tịt ngòi ở cấp CLB sau khi giành Quả bóng Vàng.

Nếu thắng ở trận đấu sớm nhất vòng 10, Bayern Munich sẽ tạm vươn lên độc chiếm đỉnh bảng, tạo ra cách biệt 3 điểm đến vị trí thứ 2 của Borussia Dortmund. Với sức mạnh nội tại vượt trội phần còn lại, có lẽ kịch bản thầy trò Kompany dần tạo ra cách biệt an toàn đến nhóm bám đuổi chỉ là câu chuyện sớm muộn.

Hành quân đến "miền đất dữ", FC Koln thực sự khó tạo nên bất ngờ. Bản thân đội khách đang trải qua chuỗi 4 vòng đấu không biết đến hương vị chiến thắng, chỉ hòa 2 và thua 2. Thành tích xa nhà của đoàn quân dưới trướng HLV René Wagner còn đáng báo động hơn.

Suốt 4 trận sân khách đã qua, FC Koln mới chỉ thu về vỏn vẹn 1 điểm. Chính thành tích yếu kém đó đã đẩy đội khách rơi xuống khu vực nguy hiểm. Trước chuyến viếng thăm thành Munich, "Những chú dê Billy" đứng thứ 15 với 9 điểm, tức xếp ngay trên nhóm cầm đèn đỏ với 2 điểm nhiều hơn.

Sự chênh lệch quá rõ rệt ở hai bờ chiến tuyến khiến kịch bản cuộc so tài tại Allianz Arena trở nên dễ đoán. Khó có kết cục nào khác ngoài một chiến thắng nghiêng về đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs FC Koln

Bayern Munich: Alphonso Davies, Manuel Neuer, Luis Diaz và Serge Gnabry vẫn tiếp tục dưỡng thương.

FC Koln: Thiếu vắng một số trụ cột như Timo Hubers hay Rav van den Berg.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs FC Koln

Bayern Munich: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Olise, Brown; Kane

FC Koln: Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Krauss; Sebulonsen, Maina, Okon-Engstler, Johannesson, Sosa; Bulter, El Mala

Dự đoán: 4-1