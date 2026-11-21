Arsenal lại thiệt quân vì chấn thương. Ảnh: Reuters.

Mikel Arteta xác nhận Saka đang hồi phục tốt, nhưng quá trình trở lại sân cỏ vẫn cần thêm thời gian. Tiền đạo cánh người Anh đã vắng mặt từ giữa tháng 10 sau khi dính chấn thương trong trận Arsenal hòa Bayern Munich 2-2 tại Champions League.

Theo Arteta, kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy Saka có thể cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Cầu thủ 25 tuổi hiện đã trải qua 4 tuần điều trị. Nếu không thể trở lại đúng kế hoạch, anh sẽ bỏ lỡ những cuộc đối đầu quan trọng với Manchester City, Real Madrid và Tottenham.

Khả năng góp mặt trong trận Arsenal tiếp đón Manchester United ngày 20/12 cũng chưa được đảm bảo. Arteta thừa nhận thời điểm trở lại phụ thuộc vào tốc độ hồi phục của mô cơ và tiến trình tập luyện. Ban huấn luyện không muốn mạo hiểm với tình trạng của trụ cột.

“Chúng tôi không thể dự đoán chính xác khi nào mô cơ đạt trạng thái tốt nhất để chịu được cường độ vận động”, Arteta cho biết.

Chấn thương của Saka nặng hơn dự kiến. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Saka, Arsenal còn mất Martin Zubimendi trong vài tuần. Tiền vệ người Tây Ban Nha gặp vấn đề ở gân kheo sau thất bại 2-3 trước tuyển Anh. Kết quả chụp MRI xác nhận có tổn thương, dù cầu thủ này ban đầu không quá lo lắng về tình trạng của mình.

Dù vậy, Arsenal đón tin tích cực từ William Saliba. Trung vệ người Pháp đã bình phục chấn thương lưng và sẵn sàng trở lại. Anh nghỉ thi đấu từ mùa hè sau khi vấn đề ở lưng tái phát trong thời gian dự World Cup.

Saliba đã chơi hai trận trong quá trình hồi phục, gồm một trận với đội U21 và một trận giao hữu kín. Arteta xác nhận trung vệ này có thể trạng tốt và sẵn sàng trở lại đội một. Anh nhiều khả năng góp mặt trong trận gặp Newcastle vào ngày 22/11.

Arsenal và Manchester United: Một định hướng, hai số phận Cùng đặt niềm tin vào những người cũ để tái thiết, Arsenal đã từng bước tìm lại vị thế ở châu Âu, còn Manchester United vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy bất ổn.