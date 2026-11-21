HLV Cristiano Roland hài lòng về màn trình diễn của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Ở trận ra quân FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam để thua đáng tiếc trước U17 Bỉ với tỷ số 2-3. Dẫu vậy, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Roland vẫn còn nếu họ thi đấu tốt ở hai trận đấu còn lại.

Sau trận đấu, HLV Roland chia sẻ với truyền thông: “Đối thủ hôm nay có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình”.

Theo HLV Cristiano Roland, việc U17 Việt Nam sớm có bàn mở tỷ số cũng khiến đối thủ đẩy cao đội hình và gia tăng cường độ tấn công sau đó. Trước sức ép liên tục từ U17 Bỉ, đội tuyển đã bộc lộ những khoảng trống trong hàng phòng ngự, đồng thời gặp khó khăn về thể lực khi phải duy trì cường độ thi đấu cao.

“Sau bàn thắng đầu tiên, đối thủ đẩy lên rất cao và đưa chúng tôi vào một cường độ thi đấu rất nhanh. Thể lực cũng là một khó khăn của chúng tôi. Khi đối thủ gia tăng sức ép, đội tuyển đã để lộ những khoảng trống và họ tận dụng được điều đó”, ông Cristiano Roland phân tích.

Dù vậy, điều khiến chiến lược gia người Brazil hài lòng là tinh thần thi đấu của các cầu thủ: “Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”.

Về kế hoạch tiếp theo, HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại trận đấu hôm nay, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Cũng giống như hôm nay, toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để khai thác. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất”.