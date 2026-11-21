MU mất bộn tiền để đón Pochettino. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo tài chính được MU công bố hôm 20/11, đội vay thêm 10 triệu bảng vào ngày 16/11, chỉ ba ngày sau khi thông báo đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV Pochettino theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi.

Đáng chú ý, MU phải chi 7,5 triệu bảng tiền bồi thường cho Liên đoàn Bóng đá Mỹ để giải phóng hợp đồng cho chiến lược gia người Argentina. Khoản chi này tiếp tục làm gia tăng gánh nặng tài chính của "Quỷ đỏ" trong bối cảnh họ vẫn đang phải đối mặt nhiều khoản nợ lớn.

Hồ sơ công bố trên thị trường chứng khoán cũng xác nhận khoản tiền 10 triệu bảng là một trong ba khoản vay được thực hiện sau ngày 30/9. Qua đó, tổng số tiền MU đang nợ theo hạn mức tín dụng luân chuyển tăng lên 240 triệu bảng.

Tính từ khi Sir Alex chia tay Old Trafford năm 2013, MU đã tiêu tốn khoảng 95 triệu bảng cho việc bổ nhiệm và sa thải các HLV. Con số này nhiều khả năng vượt 100 triệu bảng sau khi tính thêm chi phí đưa đội ngũ trợ lý của Pochettino về CLB và khoản bồi thường cho Michael Carrick.

MU trả thêm tiền bồi thường hợp đồng cho Carrick. Ảnh: Reuters.

Pochettino là HLV thứ 9 được MU bổ nhiệm kể từ thời Ferguson, nếu tính cả Ralf Rangnick. Đáng chú ý, đội bóng thành Manchester đã thay tướng giữa mùa trong cả ba mùa gần nhất.

Bên cạnh chi phí liên quan đến ban huấn luyện, MU xác nhận đã chi thêm 5,7 triệu bảng để chiêu mộ hoặc gia hạn hợp đồng cho một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện.

Hồ sơ tài chính cũng cho thấy đội bóng đang nợ 417 triệu bảng tiền chuyển nhượng chưa thanh toán, trong đó 181 triệu bảng phải được thanh toán sau hơn một năm. Tổng khoản nợ của CLB hiện cán mốc 577,4 triệu bảng tính đến ngày 30/9.

Những con số này cho thấy thách thức tài chính không nhỏ mà ban lãnh đạo MU phải giải quyết, đặc biệt khi CLB tiếp tục đầu tư mạnh vào quá trình tái thiết dưới thời Pochettino.

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