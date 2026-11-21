Ngày 20/11, U17 Việt Nam để thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3 trong ngày khai màn bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Dù vậy, huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn đánh giá cao nỗ lực của các học trò, đồng thời khẳng định U17 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng ghi nhận trước đối thủ vượt trội về trình độ.

“Tôi rất hài lòng và tự hào về những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland thừa nhận U17 Bỉ là đội bóng có chất lượng chuyên môn cao, tạo ra nhiều thử thách cho các cầu thủ Việt Nam. Dù vậy, ban huấn luyện đã dành thời gian phân tích lối chơi, tìm hiểu ưu điểm và hạn chế của đối phương để xây dựng phương án tiếp cận trận đấu.

HLV Cristiano Roland trả lời phỏng vấn sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

“Đối thủ hôm nay có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Brazil, bàn thắng mở tỷ số của U17 Việt Nam khiến U17 Bỉ phải đẩy cao đội hình, tăng tốc độ triển khai bóng và liên tục gây sức ép. Trước lối chơi giàu tốc độ của đối thủ, hàng phòng ngự Việt Nam không thể duy trì sự chắc chắn trong suốt trận đấu.

Bên cạnh những hạn chế trong khâu phòng ngự, thể lực cũng là vấn đề khiến U17 Việt Nam gặp khó khăn. Khi U17 Bỉ tăng cường tấn công, các cầu thủ Việt Nam không theo kịp nhịp độ thi đấu và để lộ những khoảng trống cho đối phương khai thác.

“Sau bàn thắng đầu tiên, đối thủ đẩy lên rất cao và đưa chúng tôi vào một cường độ thi đấu rất nhanh. Thể lực cũng là một khó khăn của chúng tôi. Khi đối thủ gia tăng sức ép, đội tuyển đã để lộ những khoảng trống và họ tận dụng được điều đó”, nhà cầm quân người Brazil phân tích.

Bên cạnh những đánh giá về chuyên môn, HLV Cristiano Roland tiếp tục đề cao vai trò của tinh thần đoàn kết trong đội hình U17 Việt Nam. Theo ông, thành công của đội tuyển phải đến từ sự phối hợp và đóng góp của tất cả thành viên, thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật.

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng mỗi cầu thủ cần nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, tuân thủ đấu pháp và đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Đây cũng là định hướng mà ban huấn luyện sẽ tiếp tục duy trì trong quá trình chuẩn bị cho những trận đấu còn lại tại vòng bảng.

Về kế hoạch tiếp theo, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện sẽ phân tích lại trận đấu với U17 Bỉ, đánh giá những điểm đã làm tốt cũng như những hạn chế cần khắc phục, từ đó xây dựng phương án phù hợp cho lượt trận kế tiếp.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại trận đấu hôm nay, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Cũng giống như hôm nay, toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất”, HLV Cristiano Roland cho biết.