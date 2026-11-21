Highlight Thanh Hoá vs HAGL: Chủ nhà phá dớp sau 8 năm
Thanh Hóa đánh bại HAGL 2-1 trên sân nhà ở vòng 8 V.League 2026/27, tối 20.11. Thongkhamsavath mở tỷ số phút 25, trước khi Jacintho Ferreira gỡ hòa cho đội khách ở phút 45+1. Sang hiệp hai, Matheus Martins ghi bàn quyết định ở phút 60, giúp đội bóng xứ Thanh chấm dứt chuỗi 14 trận không thắng HAGL kéo dài hơn 8 năm. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/highlight-thanh-hoa-vs-hagl-chu-nha-pha-dop-sau-8-nam.html